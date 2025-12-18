Бизнес Одесщины сможет получить частичную компенсацию за генераторы: правительство готовит новую программу поддержки

Правительство вместе с местными властями Одесской области разрабатывает механизм поддержки бизнеса. Речь идет о частичном возмещении затрат на оборудование, позволяющее работать в условиях блекаутов: аккумуляторы, генераторы, мобильные электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Программа возмещения

"Вместе с Одесской областной и городской военными администрациями прорабатываем запуск программы компенсаций для предприятий, самостоятельно обеспечивающих резервное электропитание. Речь о частичном возмещении расходов на генераторы, аккумуляторы, источники бесперебойного питания, мобильные электростанции и топливо", — отметил министр.

По его словам, такой подход позволяет бизнесу поддерживать работу даже во время атак и длительных отключений. Пока чиновники ищут возможность как можно быстрее запустить эту поддержку за счет имеющихся бюджетных ресурсов.

"Одещина держится. Наша задача – дать региону инструменты, чтобы эта устойчивость была системной и долгосрочной", - подчеркнул Кулеба.

Почему это важно?

Как отметил министр, резервное и децентрализованное питание – основа непрерывной работы бизнеса, портов и логистики в условиях войны. Именно эти инструменты позволяют предприятиям выстоять и продолжать работу даже под обстрелами.

Он подчеркнул, что сотни предпринимателей поддержали жителей Одессы и области, обустроив пункты несокрушимости на базе своих производств и точек продаж.

"Это проявление ответственности перед общиной, нуждающейся в поддержке со стороны государства", — заявил Кулеба.

Восстановление света в Одесской области

Только за последние сутки электроснабжение возобновили более 20 тысяч абонентов. В настоящее время продолжаются работы по заживлению еще 12 тысяч домов в двух районах Одессы и области. Энергетики работают в режиме 24/7, чтобы устранить последствия массированных атак.

Напомним, последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.