Бізнес Одещини зможе отримати часткову компенсацію за генератори: уряд готує нову програму підтримки

Уряд разом із місцевою владою Одеської області розробляє механізм підтримки бізнесу. Йдеться про часткове відшкодування витрат на обладнання, яке дозволяє працювати в умовах блекаутів: акумулятори, генератори, мобільні електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Програма відшкодування

"Разом з Одеською обласною та міською військовими адміністраціями опрацьовуємо запуск програми компенсацій для підприємств, які самостійно забезпечують резервне електроживлення. Мова про часткове відшкодування витрат на генератори, акумулятори, джерела безперебійного живлення, мобільні електростанції та паливо", — зазначив міністр.

За його словами, такий підхід дозволяє бізнесу підтримувати роботу навіть під час атак і тривалих відключень. Наразі чиновники шукають можливість якнайшвидше запустити цю підтримку за рахунок наявних бюджетних ресурсів.

"Одещина тримається. Наше завдання – дати регіону інструменти, щоб ця стійкість була системною і довгостроковою", — підкреслив Кулеба.

Чому це важливо?

Як зауважив міністр, резервне та децентралізоване живлення — основа безперервної роботи бізнесу, портів і логістики в умовах війни. Саме ці інструменти дозволяють підприємствам вистояти і продовжувати роботу навіть під обстрілами.

Він підкреслив, що сотні підприємців підтримали жителів Одеси та області, облаштувавши пункти незламності на базі своїх виробництв і точок продажу.

"Це прояв відповідальності перед громадою, який потребує підтримки з боку держави", — заявив Кулеба.

Відновлення світла на Одещині

Лише за останню добу електропостачання відновили для понад 20 тисяч абонентів. Наразі тривають роботи із заживлення ще 12 тисяч осель у двох районах Одеси та області. Енергетики працюють у режимі 24/7, щоб ліквідувати наслідки масованих атак.

Нагадаємо, наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.