Україна та ЄІБ розширюють фінансування енергопроєктів на 1,3 млрд євро

Україна та ЄІБ розширюють фінансування енергопроєктів / Depositphotos

Україна обговорює з Європейським інвестиційним банком розширення фінансування енергетичного сектору. Йдеться про посилення стійкості енергосистеми, відновлення інфраструктури та підготовку до наступних опалювальних сезонів.

Питання співпраці обговорили перший віце-прем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль та віце-президент ЄІБ. Наразі портфель спільних проєктів охоплює 8 ініціатив загальним обсягом близько 1,3 млрд євро.

Ключовий фокус переговорів — розширення фінансування нових напрямів. Україна запропонувала посилити підтримку проєктів із захисту енергетичної інфраструктури, відновлення генерації, модернізації електромереж і газового сектору, а також формування резервів критично важливого обладнання.

Які проєкти у фокусі

Окремо сторони розглянули середньо- та довгострокові проєкти. Серед них розвиток стійкості електромереж, захист підстанцій, розбудова міждержавних інтерконекторів та інтеграція з ENTSO-E, а також проєкти у сфері декарбонізації та гідроенергетики.

Посилення співпраці з ЄІБ розглядається як один із ключових інструментів стабілізації та модернізації української енергосистеми в умовах високих ризиків для інфраструктури та необхідності швидкого відновлення.

Це має забезпечити додаткове фінансування для підвищення стійкості енергосистеми та її інтеграції до європейського ринку.

Нагадаємо, ЄІБ оголосив про запуск грантових програм на €40 млн для зміцнення енергетичної стійкості українських громад. Упровадженню ініціативи сприятимуть GIZ і ПРООН, допомагаючи органам місцевого самоврядування, зокрема в малих містах та громадах, які мають обмежені ресурси. Офіційний договір про співпрацю між ЄІБ, GIZ і ПРООН було підписано сьогодні в Римі.

Автор:
Тетяна Гойденко