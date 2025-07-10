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ЄІБ виділить 50 млн євро Ощадбанку на фінансування енергопроєктів

ЄІБ виділить 50 млн євро Ощадбанку на фінансування енергопроєктів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть державному Ощадбанку кредитну лінію у розмірі 50 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування проєктів у сферах централізованого теплопостачання та енергоефективності.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов.

Він зазначив, що 10 липня під час міжнародної конференції з відновлення України (URC) у Римі від імені Ощадбанку підписав фінансовий договір із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)  про надання кредитної лінії на суму 50 млн євро в рамках Української інвестиційної програми (Ukraine Investment Framework).

"Укладена угода допоможе забезпечити доступ українських муніципалітетів, комунальних підприємств та органів державної влади до довгострокового фінансування критично важливих проєктів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності", - пояснив він.

Він також додав, що програма передбачає грантову складову в розмірі 30 мільйонів євро. Ці кошти призначені для вразливих громад та регіонів і будуть розподілятися через три банки-учасники ініціативи.  

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про запуск грантових програм на €40 млн для зміцнення енергетичної стійкості українських громад. Упровадженню ініціативи сприятимуть GIZ і ПРООН, допомагаючи органам місцевого самоврядування, зокрема в малих містах та громадах, які мають обмежені ресурси. Офіційний договір про співпрацю між ЄІБ, GIZ і ПРООН було підписано сьогодні в Римі.

Автор:
Тетяна Бесараб