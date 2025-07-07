Ощадбанк інвестує 10,8 млн євро у будівництво потужної СЕС із накопичувачем енергії на Закарпатті

Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду на 10,8 млн євро з ТОВ "Еліос Лучки", що входить до складу групи Helios Strategia. Кошти будуть спрямовані на фінансування будівництва нової сонячної електростанції (СЕС) у Мукачівському районі Закарпатської області. Плановий строк введення об'єкта в експлуатацію – січень 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Як зазначено в повідомленні, майбутня СЕС матиме встановлену потужність 22,35 МВт та інверторну потужність 16 МВт. Особливістю проєкту стане інтегрована акумуляторна установка зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 33,44 МВт*год, що дозволить оптимізувати роботу станції та підвищити її ефективність.

"Наша угода з "Еліос Лучки" – це проєктне фінансування терміном на 7 років. Ті самі "довгі" кошти для нового будівництва, яких потребує розвиток економіки. Радий, що таких інвестиційних проєктів реалізується дедалі більше", – прокоментував заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Він підкреслив, що цей проєкт є показовим завдяки поєднанню технологій, які забезпечать максимальну рентабельність при продажу електроенергії на ринку "на добу наперед", назвавши його добрим прикладом виваженого підходу до розбудови децентралізованої енергетичної системи України.

"Цей проєкт є не лише кроком до нової децентралізованої енергетики, а й демонстрацією технологічної готовності українських компаній до реалізації складних інфраструктурних рішень. Ми вдячні команді Ощадбанку за партнерство та віру в якісні проєкти нового енергетичного майбутнього", – зазначила засновниця Helios Strategia Олена Скрипник.

Що відомо про Helios Strategia

Міжнародна інжинірингова група Helios Strategia спеціалізується на EPC-проєктах сонячної енергетики та впровадженні УЗЕ-рішень для промислового і комерційного секторів. Загальна потужність проектів сонячних електростанцій, у яких група взяла участь, сягає 1,2 ГВт. Інші об’єкти групи розташовано переважно в Дніпропетровській області, а також на Одещині та Миколаївщині.

Нагадаємо, компанія ДТЕК залучила 3 млрд грн кредитного фінансування від українських банків для будівництва сучасних систем зберігання енергії.