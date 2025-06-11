На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)

На Закарпатті у ще 20 амбулаторіях загальної практики сімейної медицини запрацювали сонячні електростанції.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Мирослава Білецького.

Сонячні електростанції для амбулаторій

Обладнання було закуплене наприкінці минулого року в межах програми "Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України" за підтримки Міністерства охорони здоров’я та міжнародних партнерів.

Упродовж кількох місяців тривали монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Наразі всі 20 об’єктів підключено до систем, що забезпечують автономне енергоживлення. Це дозволить амбулаторіям працювати безперебійно навіть у разі відключень електроенергії.

Завдяки підтримці МОЗ та міжнародних донорів вдалося зробити ще один крок до зміцнення енергетичної незалежності медичної інфраструктури регіону в умовах війни, наголосив Білецький.

Про енергозалежність

Нагадаємо, у межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Додамо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.