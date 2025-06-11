Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

+0,06

EUR

47,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,80

47,64

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)

СЕС
Сучасні СЕС для амбулаторій.

На Закарпатті у ще 20 амбулаторіях загальної практики сімейної медицини запрацювали сонячні електростанції.  

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Мирослава Білецького.

Сонячні електростанції для амбулаторій

 Обладнання було закуплене наприкінці минулого року в межах програми "Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України" за підтримки Міністерства охорони здоров’я та міжнародних партнерів.

Упродовж кількох місяців тривали монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Наразі всі 20 об’єктів підключено до систем, що забезпечують автономне енергоживлення. Це дозволить амбулаторіям працювати безперебійно навіть у разі відключень електроенергії.

Завдяки підтримці МОЗ та міжнародних донорів вдалося зробити ще один крок до зміцнення енергетичної незалежності медичної інфраструктури регіону в умовах війни, наголосив Білецький.

Фото 2 — На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)
Фото 3 — На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)
Фото 4 — На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)
Фото 5 — На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)
Фото 6 — На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)
Фото 7 — На Закарпатті ще 20 амбулаторій забезпечили сонячними електростанціями (ФОТО)

Про енергозалежність

Нагадаємо, у межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Додамо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху. 

Автор:
Ольга Опенько