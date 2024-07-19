Український бізнес отримав перший кредит на встановленн сонячної електростанції в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Sense Bank став першим, хто видав кредит на встановлення сонячної електростанції потужністю 1 МВт після розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомляє пресслужба Міністерства еконміки.

У рамках розширеної програми "Доступні кредити 5-7-9%", спрямованої на відновлення енергетичної інфраструктури, Sense Bank надав фінансування компанії, що спеціалізується на виробництві та продажу металевих конструкцій.

Отримані кошти будуть використані для будівництва сонячної електростанції потужністю 1 МВт у Чернівецькій області. Зазначається, що станція здатна забезпечити електроенергією приблизно 360 квартир, а її річна генерація становитиме 1150 МВт-годин. Загальна сума кредиту складає 14,2 мільйона гривень, а термін його погашення - п'ять років.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, підприємці активно користуються програмою для фінансування проєктів з розвитку альтернативних джерел енергії та газової електрогенерації. Це особливо актуально в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Розширення програми на початку липня дозволило підприємствам отримувати кредити на придбання необхідного енергетичного обладнання, що вже підтвердило свою ефективність.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Починаючи з 20 липня, Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть використовувати кошти цієї програми для придбання та встановлення генераторів, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, а також систем зберігання електроенергії та допоміжного обладнання.Кредит надається на суму до 5 мільйонів гривень терміном до 5 років під 7% річних.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" буде працювати в поєднанні з програмою "ГрінДІМ", що дозволить ОСББ та ЖБК отримати компенсацію до 70% вартості проєкту після його реалізації.

Для участі в програмі керівництво ОСББ або ЖБК повинно подати заявку до одного з 46 банків-партнерів програми "Доступні кредити 5-7-9%" та надати необхідні документи.

Крім того, уряд запровадив безвідсоткове кредитування для домогосподарств на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Держава компенсує відсоткову ставку за такими кредитами протягом 10 років, а максимальна сума кредиту може сягати 480 тисяч гривень.

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