ПриватБанк надаватиме фізособам пільгові кредити на сонячні та вітрові енергоустановки

ПриватБанк оголосив про запуск нової кредитної програми "Джерела Енергії", яка стартує 20 липня 2024 року. Програма розроблена для українців, які хочуть встановити сонячні або вітрові електростанції у своїх домівках.

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Про це повідомляє пресслужба банку.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що програма реалізується за підтримки уряду та Фонду Розвитку Підприємництва. Головна перевага цієї програми полягає в тому, що держава повністю компенсує відсоткову ставку за кредитом.

Хто може отримати кредит

Кредит доступний для фізичних осіб - клієнтів ПриватБанку. Його можна використати для купівлі та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання потужністю до 10 кВт у власному житловому будинку або котеджі площею не більше 250 кв.м.

Умови кредитування досить гнучкі: сума кредиту становить від 100 до 480 тисяч гривень, термін - від 1 до 5 років. Для отримання кредиту потрібно внести авансовий платіж у розмірі від 10% вартості обладнання. Кредит надається без застави.

Оформити кредит можна буде онлайн на сайті ПриватБанку в розділі "Кредити". Для цього потрібно вибрати програму "Джерела енергії" та заповнити кредитний калькулятор, вказавши загальну суму витрат на придбання системи електропостачання. Банк обіцяє надати попереднє рішення щодо кредиту протягом двох хвилин після подання заявки.

ПриватБанк надає кредити бізнесу

Додамо, кілька днів тому ПриватБанк відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

Мікро та малий бізнес може отримати до 10 млн грн, причому кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна). Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до 5 років.

Також ПриватБанк скасував комісію за видачу таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.