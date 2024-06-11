Пільгові кредити: в Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

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Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, що нові рішення сприятимуть розвитку проєктного кредитування, в тому числі для швидкої відбудови енергетичної інфраструктури.

Зокрема підвищується доступність кредитів для домогосподарств та малого й середнього бізнесу на придбання енергообладнання.

Також нові положення містять надання пільгових кредитів на енергообладнання, спрощене підключення нових установок, гранти на встановлення сонячної генерації та теплових насосів.

Крім того, держава та громади встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні.

"Ці рішення – частина нашої спільної стратегії, яка допоможе реалізувати децентралізацію енергосистеми України. Ми даємо українським родинам, ОСББ, бізнесу, громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість", - додав Шмигаль.

Уряд запроваджує пільгове кредитування на енергообладнання для населення та бізнесу

Раніше Денис Шмигаль оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.