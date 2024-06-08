Уряд компенсуватиме ОСББ до 1 млн грн на сонячні електростанції та до 2 млн грн на теплові насоси

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні налічується близько 40 тисяч ОСББ, для яких діє спеціальна програма "ГрінДІМ", запущена Фондом енергоефективності. Перша заявка на встановлення сонячної електростанції потужністю 36 кВт вже надійшла від ОСББ у місті Дрогобич Львівської області. Фонд відшкодує безповоротно 70% витрат на цей проект.

Шмигаль закликав всі ОСББ та громадян у багатоквартирних будинках скористатися програмою "ГрінДІМ" задля підвищення енергонезалежності України.

Прем'єр також звернувся до місцевої влади з проханням активніше включатися у підготовку проєктів з встановлення когенераційних та інших енергетичних установок. За його словами, на центральному рівні вже є домовленості про поставку 150 таких установок від партнерів.

"На центральному рівні є політичні домовленості про підтримку громад. Станом на сьогодні домовилися з партнерами про поставку 150 газопоршневих, газотурбінних, когенераційних установок. Але цього може бути набагато більше. Місцева влада має активніше включатися, готувати проєкти. Партнери готові швидко реагувати, швидко доставляти й допомагати зі встановленням", - розповів він.

Окрім того, Шмигаль наголосив на необхідності для ОСББ та місцевої влади придбати дотягувачі для ліфтів та помпи для забезпечення тиску води й опалення у багатоквартирних будинках під час відключень електроенергії протягом опалювального сезону.

Додамо, нова програма "ГрінДІМ" почала почала діяти з 7 травня. Вона спрямована на стимулювання використання альтернативних джерел енергії.

В уряді намагаються якось вирішити складну ситуацію з енернетикою

Шмигаль додав, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці уряд знімаємо бар’єри для ввезення та встановлення енергообладнання.

"Спільно з парламентом ми працюємо над скасуванням ввізного мита та ПДВ на всі товари, що генерують і накопичують електроенергію. Також готуємо рішення щодо пріоритетного проходження митниці для таких товарів", - розповів він.

Також уряд зобов'язав міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Бізнес теж закликають обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

Окрім цього, уряд запроваджує пільгове кредитування на енергообладнання для населення та бізнесу.

Нагадаємо, від квітня Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розробляє програму компенсації українцям тіла кредиту на встановлення сонячних панелей у приватних домогосподарствах. Ідея полягає в тому, щоб за рахунок додаткового фінансування, яке знайде Фонд, власники приватних домогосподарств могли взяти споживчі позики в банках-партнерах нової бюджетної програми для компенсації тіла кредитів, виданих для встановлення сонячних панелей.