Правительство будет компенсировать ОСМД до 1 млн грн на солнечные электростанции и до 2 млн грн на тепловые насосы

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

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Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, в Украине насчитывается около 40 тысяч ОСМД, для которых действует специальная программа "ГринДИМ", запущенная Фондом энергоэффективности. Первая заявка на установку солнечной электростанции мощностью 36 кВт уже поступила от ОСМД в городе Дрогобыч Львовской области. Фонд возместит безвозвратно 70% затрат на этот проект.

Шмигаль призвал все ОСМД и граждан в многоквартирных домах воспользоваться программой "ГринГИМ" для повышения энергонезависимости Украины.

Премьер также обратился к местным властям с просьбой активнее включаться в подготовку проектов по установке когенерационных и других энергетических установок. По его словам, на центральном уровне уже есть договоренности о поставке 150 таких установок от партнеров.

"На центральном уровне есть политические договоренности о поддержке общин. По состоянию на сегодняшний день договорились с партнерами о поставке 150 газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок. Но этого может быть гораздо больше. Местные власти должны активнее включаться, готовить проекты. Партнеры готовы быстро реагировать, быстро доставлять и помогать с установкой", - рассказал он.

Кроме того, Шмигаль отметил необходимость для ОСМД и местных властей приобрести дотягиватели для лифтов и помпы для обеспечения давления воды и отопления в многоквартирных домах во время отключения электроэнергии в течение отопительного сезона.

Добавим, новая программа "ГринДИМ" начала действовать с 7 мая. Она направлена на стимулирование использования альтернативных источников энергии.

В правительстве пытаются как-то разрешить сложную ситуацию с энергонетикой

Шмигаль добавил, что в связи со сложной ситуацией в энергетике правительство снимаем барьеры для ввоза и установки энергооборудования.

"Совместно с парламентом мы работаем над отменой ввозной пошлины и НДС на все генерирующие и накапливающие электроэнергию товары. Также готовим решение о приоритетном прохождении таможни для таких товаров", - рассказал он.

Также правительство обязало министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Бизнес тоже призывают ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.

Кроме того, правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса.

Напомним, с апреля Фонд развития предпринимательства (ФРП) разрабатывает программу компенсации украинцам тела кредита на установку солнечных панелей в частных домохозяйствах. Идея состоит в том, чтобы за счет дополнительного финансирования, которое найдет Фонд, владельцы частных домохозяйств могли взять потребительские ссуды в банках-партнерах новой бюджетной программы для компенсации тела кредитов, выданных для установки солнечных панелей.