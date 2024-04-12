Украинцы смогут взять льготные кредиты на установку солнечных панелей: что известно

Фонд развития предпринимательства (ФРП) разрабатывает программу компенсации украинцам тела кредита на установку солнечных панелей в частных домохозяйствах.

Об этом сообщил глава правления ФРП Андрей Гапон, пишет "Укринформ"

Он отметил, что с предложением о подготовке новой программы поддержки энергетики, ориентированной на физических лиц, в Фонд обратилось Минэнерго.

"Это достаточно необычная для нас категория реципиентов, ведь раньше ФРП ориентировался только на поддержку украинского бизнеса - прежде всего, микро-, малого и среднего предпринимательства", - заметил Гапон.

По его словам, идея состоит в том, чтобы за счет дополнительного финансирования, которое найдет ФРП, владельцы частных домохозяйств могли взять потребительские ссуды в банках-партнерах новой бюджетной программы для компенсации тела кредитов, выданных для установки солнечных панелей.

Первыми банками – участниками проекта могут стать партнеры программы "Добавь энергии твоему бизнесу" – Укргазбанк и Банк Львов.

3 тысячи домохозяйств смогут установить солнечные панели

Также руководитель ФРП рассказал об идее создания каталога готовых решений, как это сделали при реализации программы "Добавь энергии твоему бизнесу".

Как пояснил Гапон, придя в один из банков-партнеров для получения "энергоэффективного" кредита, человек сможет ознакомиться с готовыми проектами и выбрать самое оптимальное для себя решение.

"По нашим подсчетам, 3 тыс. домохозяйств смогут установить солнечные панели в рамках будущей программы. Таким образом, они, во-первых, обеспечат себя энергией и, по крайней мере, в какие-то периоды не будут зависеть от общих сетей, а во-вторых, смогут продавать остатки государству ", - подчеркнул Гапон.

Он надеется, что соответствующие механизмы будут быстро наработаны, и украинцы смогут воспользоваться такими энергоэффективными решениями.

Заметим, ФРП администрирует программу по поддержке финансирования энергоэффективных инвестиций "Добавь энергии твоему бизнесу". Финансируется программа за счет займа правительства Германии на 7 млн евро, предоставленного Министерству финансов Украины через Немецкий банк развития KfW, и при финансовой поддержке Евросоюза. Уполномоченными банками программы есть Укргазбанк и Банк Львов.

Одна из областей Украины становится энергетически независимой

В 2022 году в Закарпатской области безотлагательно приступили к стимулированию предприятий и домохозяйств к созданию автономной системы энергообеспечения собственного функционирования за счет солнечной энергии.

Сейчас Закарпатье среди лидеров страны по соотношению количества генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения в частных домохозяйствах к количеству бытовых потребителей.

По состоянию на 1 марта 2024 г. на территории области в частных домохозяйствах установлено 4 836 генерирующих установок по производству электрической энергии из солнечного излучения.

Суммарная мощность генерирующих установок частных домохозяйств составляет 138 мегаватт.

В пиковые часы летних месяцев при погрузке Закарпатья около 330 мегаватт мощностью генерации частных домохозяйств покрывается до 31% от погрузки региона.