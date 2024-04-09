"Эпицентр" оборудует солнечными панелями торговые центры и производственные мощности

Группа компаний “Эпицентр” планирует значительно расширить проект по установке солнечных электростанций (СЭС) и оборудовать солнечными панелями не только собственные торговые и логистические центры, но и производственные мощности.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что масштабный проект по использованию солнечной энергии был начат в прошлом году. Тогда компания установила СЭС на крышах трех торговых центров в Киеве и двух в Виннице общей мощностью около 6 МВт.

В этом году компания уже ввела в эксплуатацию новую СЭС мощностью более 1 МВт на крыше открытого в Киеве ТЦ "Эпицентр" по ул. Бальзака в Киеве планирует оборудовать солнечными панелями еще 17 торговых и логистических объектов, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС на 25 МВт.

Согласно инвестиционному плану "Эпицентра" $76,5 млн будет выделено на оборудование солнечными панелями около 1 млн кв. м площадей крыш собственных предприятий уже к концу 2025 года.

Также планируется заключить договоры на финансирование проектов по зеленой энергетике, что позволит использовать солнечные электростанции почти на 3 млн кв. м площадей.

"Эпицентр" также рассматривает возможность строительства наземных СЭС, обеспечивающих потребности производственных мощностей группы компаний.

"Установка солнечных панелей создала возможность достичь энергозамещения около 30% потребностей торговых центров. Также солнечная энергия намного более экологична и позволяет снизить уровень загрязнения и нагрузки на окружающую среду. Поэтому "Эпицентр" принял решение удвоить инвестиции в проект и оснастить солнечными панелями около 3 млн кв.. м площадей", - отметила директор направления "Электротехника" сети "Эпицентр" Ангелина Бурлакова.

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила шесть ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий. По состоянию на 8 апреля розничная сеть ГК объединяла 72 торговых объекта под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

6 марта в результате вражеского обстрела был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).