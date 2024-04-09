"Епіцентр" обладнає сонячними панелями торговельні центри та виробничі потужності

Група компаній “Епіцентр” планує значно розширити проєкт зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС) та обладнати сонячними панелями не лише власні торгові й логістичні центри, але й виробничі потужності.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що масштабний проєкт із використання сонячної енергії було розпочато торік. Тоді компанія встановила СЕС на дахах трьох торговельних центрів у Києві та двох у Вінниці загальною потужністю майже 6 МВт.

Цьогоріч компанія вже ввела в експлуатацію нову СЕС потужністю понад 1 МВт на даху відкритого в Києві ТЦ "Епіцентр" на вул. Бальзака у Києві та планує обладнати сонячними панелями ще 17 торговельних і логістичних об'єктів, що дасть змогу збільшити сумарну потужність СЕС на 25 МВт.

Згідно інвестиційного плану "Епіцентру" $76,5 млн буде виділено на обладнання сонячними панелями майже 1 млн кв. м площ дахів власних підприємств уже до кінця 2025 року.

Також планується укласти договори на фінансування проєктів із зеленої енергетики, що дасть змогу використовувати сонячні електростанції на майже 3 млн кв. м площ.

"Епіцентр" також розглядає можливість будівництва наземних СЕС, що забезпечують потреби виробничих потужностей групи компаній.

"Встановлення сонячних панелей створило можливість досягти енергозаміщення близько 30% потреб торговельних центрів. Також сонячна енергія є набагато більш екологічною і дозволяє знизити рівень забруднення та навантаження на довкілля. Тому "Епіцентр" прийняв рішення подвоїти інвестиції в проєкт та оснастити сонячними панелями близько 3 млн кв. м площ", - зазначила директорка напряму "Електротехніка" мережі "Епіцентр" Ангеліна Бурлакова.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).