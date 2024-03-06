Внаслідок російського обстрілу зруйновано "Епіцентр" у Нікополі (ФОТО)

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це йдеться у повідомленні компанії "Епіцентр К" у Facebook.

"Багатотисячне місто втратило один з небагатьох торгових об’єктів, що забезпечував людей всіма необхідними для життя товарами. Працівники пожежної безпеки міста та співробітники компанії доклали максимум зусиль для подолання вогню", - розповіли у компанії.

ЗМІ повідомляють, що 6 березня приблизно о 15:30 у Нікополі через влучання артилерійського снаряду у дах гіпермаркету почалася пожежа. Попередньо, ані працівники, ані відвідувачі не постраждали, на місці надзвичайної події працюють всі екстрені служби.

Про те, що сталося, повідомив і голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Він зазначив, що вогонь охопив 4 тисячі кв. м.

Варто зазначити, що "Епіцентр" у Нікополі був відкритий влітку 2021 року - одночасно з відновленим після масштабної пожежі торговим центром у Первомайську. Нікопольський "Епіцентр" став першим у місті – він розташувався за адресою вул. Патріотів України, 128. Крім того, даний ТЦ став найбільшим торговим об'єктом у місті, зайнявши площу понад 5 тисяч кв. м.

У "Епіцентр К" зазначили, що з початку російської повномасштабної агресії проти України компанія зазнала значних втрат. Об’єкти відомої національної мережі неодноразово були атаковані загарбниками. Раніше ворог повністю зруйнував п’ять торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові та Херсоні. Ще частина об’єктів мережі "Епіцентр" припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на 2 березня внаслідок атаки "шахедів" відбулося руйнування підʼїзду багатоповерхівки – загинуло 12 мирних жителів, серед яких п'ятеро дітей. Цей будинок знаходиться біля краю міської забудови і на відстані 1 км від місцевого "Епіцентру", який побудовано вже за межами міста. Ніяких військових об'єктів в цьому районі немає.

6 березня місце трагедії особисто відвідали президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони вшанували пам'ять загиблих людей і поспілкувалися з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки та сусідніх будинків.