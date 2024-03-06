В результате российского обстрела разрушен "Эпицентр" в Никополе (ФОТО)

В результате вражеских обстрелов разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом говорится в сообщении компании "Эпицентр К" в Facebook.

"Многотысячный город потерял один из немногих торговых объектов, который снабжал людей всеми необходимыми для жизни товарами. Работники пожарной безопасности города и сотрудники компании приложили максимум усилий для преодоления огня", - рассказали в компании.

СМИ сообщают, что 6 марта примерно в 15:30 в Никополе из-за попадания артиллерийского снаряда в крышу гипермаркета начался пожар. Предварительно ни работники, ни посетители не пострадали, на месте чрезвычайного происшествия работают все экстренные службы.

О случившемся сообщил и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он отметил, что огонь охватил 4 тысячи кв. м.

Стоит отметить, что "Эпицентр" в Никополе был открыт летом 2021 года - одновременно с восстановленным после масштабного пожара торговым центром в Первомайске. Никопольский "Эпицентр" стал первым в городе – он расположился по адресу ул. Патриотов Украины, 128. Кроме того, данный ТЦ стал крупнейшим торговым объектом в городе, заняв площадь более 5 тысяч кв. м.

В "Эпицентр К" отметили, что с начала российской полномасштабной агрессии против Украины компания понесла значительные потери. Объекты известной национальной сети неоднократно были атакованы захватчиками. Ранее враг полностью разрушил пять торговых центров компании в Мариуполе, Чернигове, Буче, Харькове и Херсоне. Еще часть объектов сети "Эпицентр" прекратила работу из-за активных боевых действий, постоянных обстрелов и захвата украинских территорий оккупационными войсками.

Напомним, в Одессе в ночь на 2 марта в результате атаки "шахедов" произошло разрушение подъезда многоэтажки - погибли 12 мирных жителей, среди которых пятеро детей. Этот дом находится у края городской застройки и в 1 км от местного "Эпицентра", который построен уже за пределами города. Никаких военных объектов в этом районе нет.

6 марта место трагедии лично посетили президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они почтили память погибших и пообщались с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов.