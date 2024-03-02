В Одессе дрон полностью разрушил подъезд многоэтажки, под завалами люди, в Харьковской области погиб мужчина: ситуация в регионах (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 2 марта россияне запустили дроны для удара по Украине, в результате чего зафиксировано попадание на Харьковщине и в Одессе, есть погибшие и травмированные.

ПВО уничтожило 14 из 17 вражеских "шахедов"

Ночью субботы, 2 марта, оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и дронами, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что этой ночью россияне атаковали территорию Украины тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 из ВОТ Херсонщины и Донетчины, а также 17 ударными беспилотниками типа Shahed, выпущенных из Приморско-Ахтарска в РФ и оккупированной Балаклии.

В результате ПВО уничтожили 14 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

В Одессе один подъезд многоэтажки разрушен до основания

В ночь на субботу из-за атаки вражеских "шахедов" в Одессе обрушилась часть многоэтажки, сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди. Также из-под завалов удалось вызволить мужчину, он жив. Семь жителей дома не выходят на связь.

По состоянию на 9.00 известно, что погибли два человека, восемь получили ранения, среди них один ребенок.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое - в состоянии средней тяжести. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте.

По предварительным данным, в результате ночного удара россиян, разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома. На месте проводятся первоочередные аварийно-спасательные работы в непрерывном режиме, к которым от ГСЧС привлечены 92 человека и 21 ед. техники, а также кинологи от волонтерской организации. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

Взрывом также повреждено рядом расположенное бойлерное здание, в результате чего без теплоснабжения осталось 11 многоквартирных жилых домов. Определено место временного расселения жителей.

В Харьковской области погиб мужчина

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг обстрелял более 20 населенных пунктов Харьковщины.

По его словам, около 00:05 оккупанты нанесли удары «шахедами» по городу Харьков. В результате обстрела повреждены остекление окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто. Пострадавших и погибших нет, 3 человека обратились с острой реакцией на стресс.

Кроме того, россияне нанесли авиаудары по Охримовке, Ольхуватке, Хатному, Тополю, Кисловке, Садовому.

2 марта утром оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома.

Ночью в селе Большой Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. Из-под завалов достали тело 76-летнего мужчины. В результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.

В Купянске в результате обстрела поврежден 1 частный дом.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горел жилой дом.

Также в селе Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел дом, повреждены еще 4 жилых дома.

В городе Волчанск во время обстрела получил ранение 68-летний мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение.

1 марта между городом Барвенково и селом Архангеловка по дороге домой в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение 70-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу.

В Николаевской области в результате ракетного удара горела ферма

В Николаевской области вечером 1 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по селу Котлярево. Вспыхнул пожар на территории фермерского хозяйства, сообщает глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

"Вчера в 20:30 россияне нанесли ракетный удар по селу Котлярево Шевченковской общины. Горели складское помещение и техника на территории фермерского хозяйства. Возгорание оперативно ликвидировали. Ударная волна повредила жилые дома. Пострадавших нет", - отметил он.

Также артиллерийские обстрелы фиксировались по береговой линии и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера под артиллерийским обстрелом находился населенный пункт Куцурубской общины.

Россияне обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области

За прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Милово, Бургунку, Томарино, Змиевку, Александровку, Днепровское, Янтарное, Понятиевку, Токаревку, Ивановку, Берегово, Красный маяк, Новоберислав, Станислав, Антоновку, Приднепровское, Калининград и город Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 1 многоэтажка и 11 частных домов.

В Херсоне в результате обстрелов повреждено админздание.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области повреждены сотовая башня, гаражное помещение и автомобиль. Также зафиксированы попадания на территорию фермы и завода.

Как отметил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровщину

Ночью вражеская армия из артиллерии атаковала две общины в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Никопольщину оккупанты обстреливали из артиллерии. Под ударом была Красногригорьевская община. И трижды – Марганецкий. Главное, что люди невредимы”, - отметил он.

Лисак добавил, что ночью на Днепропетровщине работала ПВО – защитники из ПВК "Восток" уничтожили три воздушных цели. В частности, на Криворожье приземлили две ракеты, в Новомосковском районе – беспилотник.

Враг нанес 306 ударов по Запорожской области

306 ударов по 6 населенным пунктам Запорожской области враг нанес в течение суток, сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Рашисты били из авиации по Новоданиловке, Роботиному и Малой Токмачке, атаковали 79 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Новоданиловку, Левадное, Роботино и Малую Токмачку, а также совершили 6 РСЗО-обстрелов Роботиного и Новоданиловки.

218 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.

За сутки поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

В Донецкой области ранены 2 человека

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

Отмечается, что в Новоукраинке Угледарской общины повреждены 4 дома.

В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Антоновка. В Берестках Кураховской общины повреждены 4 дома.

В Лиманской общине поврежден дом в Заречном. В Константиновской общине перебита линия электропередач.

В Часовоярской общине поврежден дом и 4 гаража. В Северске ранены 2 человека, повреждены 3 частных дома и многоэтажка. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное.