В Одесі дрон вщент зруйнував підʼїзд багатоповерхівки, під завалами люди, на Харківщині загинув чоловік: ситуація у регіонах (ФОТО, ВІДЕО)

У ніч на 2 березня росіяни запустили дрони для удару по Україні, у результаті чого сталося влучання на Харківщині та в Одесі, є загиблі й травмовані.

ППО знищила 14 із 17 ворожих "шахедів"

Уночі суботи, 2 березня, окупанти завдали удару по Україні ракетами та дронами, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували територію України трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонщини та Донеччини, а також 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed, випущених з Приморсько-Ахтарська у РФ й окупованої Балаклеї у Криму.

У результаті ППО знищили 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

В Одесі один підʼїзд багатоповерхівки зруйнований вщент

У ніч на суботу через атаку ворожих "шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки, повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди. Також з-під завалів вдалося вивільнити чоловіка, він живий. Семеро мешканців будинку не виходять на зв'язок.

Станом на 9.00 відомо, що загинуло двоє людей, восьмеро отримали поранення, серед них одна дитина.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці.

За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 од. техніки, а також кінологи від волонтерської організації. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.

На Харківщині загинув чоловік

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини.

За його словами, близько 00:05 окупанти завдали ударів «шахедами» по місту Харків. Внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих та загиблих не виявили, 3 людини звернулися із гострою реакцією на стрес.

Крім того, росіяни завдали авіаударів по Охрімівці, Вільхуватці, Хатному, Тополі, Кислівки, Садовому.

2 березня вранці окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки.

Вночі у селі Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій.

У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок.

Також у селі Вільхуватка Купʼянського району внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджені ще 4 житлові будинки.

У місті Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.

1 березня між містом Барвінкове та селом Архангелівка дорогою додому внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримав поранення 70-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні.

На Миколаївщині внаслідок ракетного удару горіла ферма

У Миколаївській області ввечері 1 березня російські загарбники завдали ракетного удару по селу Котляреве. Спалахнула пожежа на території фермерського господарства, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора о 20:30 росіяни завдали ракетного удару по селу Котляреве Шевченківської громади. Горіли складське приміщення і техніка на території фермерського господарства. Займання оперативно ліквідували. Ударна хвиля пошкодила житлові будинки. Постраждалих немає", - зазначив він.

Також артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, вчора під артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.

Росіяни обстріляли 24 населених пунктів Херсонської області

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Республіканець, Милове, Львове, Бургунку, Томарине, Зміївку, Олександрівку, Дніпровське, Янтарне, Понятівку, Токарівку, Іванівку, Берегове, Червоний маяк, Новоберислав, Станіслав, Антонівку, Придніпровське, Інженерне, Тягинку, Шляхове, Качкарівку та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 1 багатоповерхівка та 11 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу.

Як зауважив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Війська РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровщину

Вночі ворожа армія з артилерії атакувала дві громади в Нікопольському районі на Дніпропетровщині, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Під ударом була Червоногригорівська громада. І тричі – Марганецька. Головне, що люди неушкоджені”, - зазначив він.

Лисак додав, що вночі на Дніпропетровщині працювала ППО – оборонці з ПвК "Схід" знищили три повітряні цілі. Зокрема на Криворіжжі приземлили дві ракети, у Новомосковському районі – безпілотник.

Ворог завдав 306 ударів по Запорізькій області

306 ударів по 6 населених пунктах Запорізької області ворог завдав впродовж доби, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Рашисти гатили з авіації по Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці, атакували 79 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине й Малу Токмачку, а також здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного та Новоданилівки.

218 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки й Левадного.

За добу надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

На Донеччині поранені 2 людини

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

Зазначається, що у Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 4 будинки.

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Антонівка. У Берестках Курахівської громади пошкоджено 4 будинки.

У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному. У Костянтинівській громаді перебито лінію електропередач.

У Часовоярській громаді пошкоджено будинок і 4 гаражі. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.