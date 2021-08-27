"Эпицентр" открывает восстановленный после пожара ТЦ в Первомайске и еще один в Никополе

Компания "Эпицентр К" в ближайшие дни откроет восстановленный после масштабного пожара торговый центр в Первомайске Николаевской области, а также новый ТЦ в Никополе Днепропетровской области.

Как говорится в сообщении компании, никопольский "Эпицентр" станет первым в городе, он расположен на улице Патриотов Украины, 128. Как и в Первомайске, это будет крупнейший торговый объект в городе.

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"Более 50% сотрудников в Первомайске — это люди, которые работали в этом торговом центре еще до пожара. Оставшаяся часть сотрудников благодаря поддержке "Эпицентра" по желанию трудоустроились в других ТЦ сети — Николаеве, Днепре, Херсоне, Киеве и так далее", — отмечают также в компании.

При восстановлении первомайского ТЦ его площадь была увеличена до 6076 квадратных метров, что в "Эпицентре" объясняют в первую очередь "унификацией оптимального формата".

Напомним, что 2 февраля в этот торговый центр пришел мужчина с ножом и топором, который принялся разливать воспламеняющиеся жидкости, поджег товары в отделе линолеумов и ковров, а также ударенного им топором сотрудника супермаркета, после чего сбежал. Злоумышленника удалось догнать и задержать до прибытия полиции, однако потушить огонь вовремя не удалось, и он полностью уничтожил огромное здание.

Задержанным оказался 37-летний уроженец Первомайска Николай Регушевский, до того уже замеченный за публикацией в интернете видео с неадекватными речами о себе и не только. Сам он путанно пояснил свой поступок личной местью владельцу ТЦ, который, как верил поджигатель, ранее занимался тем, что отрезал людям носы и уши и продавал их в Европу, на чем якобы и разбогател.

Основательница "Эпицентр К" Галина Герега заверила, что сгоревший в торговый центр отстроят в течение года, а работников переведут в другие ТЦ, сохранив их рабочие места.