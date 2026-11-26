Кабинет Министров Украины увеличил должностные оклады для председателей областных советов, Киевского городского совета, а также для работников аппаратов органов местного самоуправления и исполнительной власти.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Соответствующие изменения закреплены правительственным документом – постановлением №1460 от 25 ноября, которым скорректированы условия оплаты труда работников государственных и местных органов власти.

Как изменились выплаты для столицы и областей

Согласно обновленной сетке, повышение касается как руководящего состава, так и рядовых специалистов аппарата (секретариата) областных советов и Киевского городского совета:

Председатели облсоветов и Киевский городской голова: оклад вырос с 30,3 тыс. грн до 33,3 тыс. грн.

Первые заместители: выплаты увеличены с 26,5 тыс. грн до 29,1 тыс. грн.

Заместители председателей: оклад вырос с 23,7 тыс. грн. до 26 тыс. грн.

Рядовые работники: повышение коснулось всего штата, в том числе оклад специалиста увеличен с 8,5 тыс. грн до 9,4 тыс. грн.

Повышение для райсоветов, городов и общин

Правительство также пересмотрело базовые ставки для руководителей и специалистов на других уровнях местного самоуправления:

Районные и районные в Киеве советы: максимальный оклад председателей советов вырос с диапазона 19-24, 3 тыс. грн до 19-26, 7 тыс. грн.

Городские, поселковые и сельские советы: увеличены оклады для работников их аппаратов, исполнительных комитетов, а также департаментов, управлений и отделов.

Районные в городах совета (кроме столицы) повышены выплаты для специалистов и руководителей аппаратов, исполкомов и профильных управлений.

Отдельные правила для прифронтовых территорий

Документ также определяет порядок начисления выплат для должностных лиц, работающих непосредственно на территориях возможных или активных боевых действий.

Начиная с 1 января 2027 и до конца календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, их должностные оклады будут рассчитываться исходя из численности населения общины по состоянию на 1 января 2022 года.

Напомним, в 2027 году зарплаты педагогических и научно педагогических работников планируют повысить ориентировочно на 10%. На оплату труда работников образования предусмотрели 235,3 млрд грн – на 37,5 млрд грн больше, чем в текущем году.