В Украине сохраняется дефицит работников в производстве, медицине, автомобильной отрасли и сфере услуг. Даже зарплаты более 60 тыс. грн не всегда помогают работодателям найти специалистов. На отдельные вакансии приходится в среднем менее одного отклика от кандидатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование OLX Работа, проведенное по результатам анализа вакансий в октябре 2026 года.

Сложнее всего работодателям находить руководителей отделов продаж, стоматологов, технологов на производстве и автоэлектриков.

Медианская зарплата для стоматологов и автоэлектриков составляет 45 тыс. грн, а для руководителей отделов продаж и технологов на производстве – 32,5 тыс. грн.

При этом нехватка кандидатов наблюдается как среди профессий относительно невысокой оплаты, так и среди специальностей, где работодатели предлагают более 60 тыс. грн.

Какие зарплаты предлагают дефицитным специалистам

Среди рабочих и технических специальностей наибольшую медианную зарплату предлагают рихтовщикам – 61,5 тыс. грн.

В список дефицитных профессий также вошли:

маляры – 36,5 тыс. грн;

пекари - 33,75 тыс. грн;

технологи на производстве - 32,5 тыс. грн;

руководители отделов продаж - 32,5 тыс. грн;

столяры - 32,5 тыс. грн;

токари - 32,5 тыс. грн;

мастера маникюра – 28 тыс. грн;

парикмахеры - 27,5 тыс. грн;

фармацевты – 26,5 тыс. грн.

Дефицит кадров включает не только производство и автомобильный сервис, но и медицину, торговлю и сферу бытовых услуг.

Зарплаты растут, но желающих работать становится меньше

Часть профессий остается дефицитной второй год. В частности, речь идет о руководителях отделов продаж, стоматологах, технологах на производстве, автоэлектриках, фармацевтах, рихтовщиках и пекарях.

В то же время, по отдельным специальностям количество отзывов на вакансии продолжает сокращаться.

Наиболее заметное снижение активности кандидатов зафиксировали среди технологов на производстве — примерно на 51% по сравнению с октябрем 2025 года. При этом медиа зарплата для этих специалистов выросла с 30 тыс. до 32,5 тыс. грн.

Среди стоматологов количество отзывов уменьшилось примерно на 33%, хотя медианная зарплата повысилась с 40 тыс. до 45 тыс. грн.

На вакансии руководителей отделов продаж активность кандидатов также сократилась примерно на 34%.

В то же время в некоторых профессиях ситуация улучшилась. В частности, количество отзывов на вакансии фармацевтов выросло на 118%, рихтовщиков – на 71%, а пекарей – на 67%.

Тем не менее, указанные специальности остаются среди тех, на которые работодателям сложно находить работников.

По оценке аналитиков, недостаток кандидатов может быть связан не только с зарплатными предложениями, но и с недостаточным количеством специалистов нужной квалификации.

Напомним, ранее украинские компании начали изменять правила найма из-за дефицита работников. В частности, в 2026 году 30% опрошенных работодателей повысили зарплаты на 11–22%, тогда как в прошлом году самым распространенным был рост оплаты труда до 10%.