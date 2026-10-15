Начало кризиса на рынке труда? Количество вакансий в сентябре упало на 15-18%

Украинские работодатели осенью заметно притормозили наем. За сентябрь 2026 года они еженедельно размещали на 15–18% меньше новых вакансий, чем в соответствующие недели прошлого года. В то же время искатели стали активнее: в конце сентября количество отзывов на вакансии было на 27% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование Work.ua.

Тенденция начала проявляться еще в августе. В начале месяца количество новых предложений работы было на 6% меньше, чем годом ранее, а в конце августа отставание приблизилось к 19%.

Заметнее всего найм сокращается в крупных компаниях. В последнюю неделю сентября предприятия со штатом более 1000 работников разместили на 25% меньше новых вакансий, чем в прошлом. В компаниях из 250–1000 работников падение составило 18%, тогда как у бизнеса со штатом до десяти человек – всего 8%.

Больше всего просели торговля, маркетинг и IT

Больше новых вакансий в абсолютном измерении потеряла розничная торговля. В последнюю неделю сентября работодатели опубликовали 2513 вакансий по сравнению с 3594 годом ранее – на 1081 предложение, или 30%, меньше.

Еще более сильно в процентном измерении сократилась активность компаний в маркетинге, рекламе и PR – на 53%. В IT новых вакансий стало на 38% меньше, в агросекторе – на 33%, пищевой промышленности – на 28%, гостинично-ресторанном бизнесе – на 25%.

В то же время, оборонная промышленность движется в противоположном направлении. Количество новых вакансий в ней за год выросло на 166% – со 121 до 322. Государственные организации увеличили количество предложений на 25%, неприбыльные и благотворительные – на 17%.

Найм больше замедлился в прифронтовых регионах

В Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях в конце августа новых вакансий было до 24% меньше, чем годом ранее. В конце сентября отставание сократилось до 20%.

В Киеве и области август еще мало отличался от прошлогодних показателей, однако в первую неделю сентября количество новых предложений упало на 19% в годовом измерении.

На западе Украины ситуация поначалу была более стабильной: в первые три недели августа разница составляла около 2%. Однако в конце сентября количество новых вакансий уже было на 14% меньше, чем в прошлом.

Кандидатов на вакансии становится больше

На фоне более осторожного поведения бизнеса активность соискателей, напротив, растет. В последнюю исследуемую неделю они направили на 27% больше отзывов, чем годом ранее, тогда как работодатели открывали контакты кандидатов на 24% реже.

Work.ua фиксирует самое высокое среднее количество отзывов на одну вакансию с 2023 года. На западе Украины количество отзывов за год выросло на 41%, в Киеве и области – на 23%, в прифронтовых регионах – на 21%.

В то же время, в Work.ua пока не называют ситуацию кризисом. По состоянию на середину октября на сервисе остается более 90 тыс. вакансий, а опрос 921 работодателя показал, что только 8% компаний уже сократили штат или наем, зарплаты или льготы из-за усиления российских атак.

Еще 38% работодателей заявили, что обстрелы не повлияли на их кадровые решения, в то время как самая большая группа – 43% – находится в состоянии неопределенности. Именно такая осторожность, по оценке Work.ua, могла стать одной из причин сокращения новых вакансий.

Напомним, еще в конце лета украинский бизнес в основном сталкивался с противоположной проблемой – 69% компаний заявляли о дефиците работников, а доля предприятий, которым стало сложнее находить квалифицированные кадры, выросла до 58,1%.