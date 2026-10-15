Початок кризи на ринку праці? Кількість вакансій у вересні впала на 15-18%

Українські роботодавці восени помітно пригальмували найм. Упродовж вересня 2026 року вони щотижня розміщували на 15–18% менше нових вакансій, ніж у відповідні тижні минулого року. Водночас шукачі стали активнішими: наприкінці вересня кількість відгуків на вакансії була на 27% більшою, ніж роком раніше.

Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження Work.ua.

Тенденція почала проявлятися ще у серпні. На початку місяця кількість нових пропозицій роботи була на 6% меншою, ніж роком раніше, а наприкінці серпня відставання наблизилося до 19%.

Найпомітніше найм скорочується у великих компаніях. В останній тиждень вересня підприємства зі штатом понад 1000 працівників розмістили на 25% менше нових вакансій, ніж торік. У компаніях із 250–1000 працівників падіння становило 18%, тоді як у бізнесу зі штатом до десяти людей – лише 8%.

Найбільше просіли торгівля, маркетинг та IT

Найбільше нових вакансій в абсолютному вимірі втратила роздрібна торгівля. В останній тиждень вересня роботодавці опублікували 2513 вакансій проти 3594 роком раніше – на 1081 пропозицію, або 30%, менше.

Ще сильніше у відсотковому вимірі скоротилася активність компаній у маркетингу, рекламі та PR – на 53%. У IT нових вакансій стало на 38% менше, в агросекторі – на 33%, харчовій промисловості – на 28%, готельно-ресторанному бізнесі – на 25%.

Водночас оборонна промисловість рухається у протилежному напрямку. Кількість нових вакансій у ній за рік зросла на 166% – зі 121 до 322. Державні організації збільшили кількість пропозицій на 25%, неприбуткові та благодійні – на 17%.

Найм найбільше сповільнився у прифронтових регіонах

У Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях наприкінці серпня нових вакансій було до 24% менше, ніж роком раніше. Наприкінці вересня відставання скоротилося до 20%.

У Києві та області серпень ще мало відрізнявся від минулорічних показників, однак у перший тиждень вересня кількість нових пропозицій роботи впала на 19% у річному вимірі.

На заході України ситуація спочатку була стабільнішою: у перші три тижні серпня різниця становила близько 2%. Проте наприкінці вересня кількість нових вакансій уже була на 14% меншою, ніж торік.

Кандидатів на вакансії стає більше

На тлі обережнішої поведінки бізнесу активність шукачів, навпаки, зростає. В останній досліджуваний тиждень вони надіслали на 27% більше відгуків, ніж роком раніше, тоді як роботодавці відкривали контакти кандидатів на 24% рідше.

Work.ua фіксує найвищу середню кількість відгуків на одну вакансію з 2023 року. На заході України кількість відгуків за рік зросла на 41%, у Києві та області – на 23%, у прифронтових регіонах – на 21%.

Водночас у Work.ua поки не називають ситуацію кризою. Станом на середину жовтня на сервісі залишається понад 90 тис. вакансій, а опитування 921 роботодавця показало, що лише 8% компаній уже скоротили штат чи найм, зарплати або пільги через посилення російських атак.

Ще 38% роботодавців заявили, що обстріли не вплинули на їхні кадрові рішення, тоді як найбільша група – 43% – перебуває у стані невизначеності. Саме така обережність, за оцінкою Work.ua, могла стати однією з причин скорочення кількості нових вакансій.

Нагадаємо, ще наприкінці літа український бізнес переважно стикався з протилежною проблемою – 69% компаній заявляли про дефіцит працівників, а частка підприємств, яким стало складніше знаходити кваліфіковані кадри, зросла до 58,1%.