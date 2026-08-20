ШІ замість живих працівників: китайський лідер галузі спрогнозував масовий вихід роботів на ринок

Людиноподібні роботи досягнуть рівня масового ринку впродовж найближчих 2–10 років, щойно виробники вирішать проблеми, які наразі обмежують їхню практичну корисність. Справжній бум почнеться тоді, коли пристрої зможуть самостійно виконувати щонайменше 80% завдань за голосовими командами в незнайомому оточенні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За словами засновника китайської компанії Unitree Robotics Ван Сінсіна, зараз гуманоїди чудово демонструють свої можливості в тестових лабораторіях, проте точність дій різко падає за найменшої зміни розташування предметів чи середовища. Через це роботи поки що значно поступаються живим працівникам за універсальністю виконання складних операцій.

Інвестиції у втілений штучний інтелект

Головний ключ до подолання технологічного відставання полягає в розвитку так званого "мозку" робота — втіленого штучного інтелекту (embodied AI). Для компанії Unitree, яка раніше здобула світове визнання завдяки фізичній гнучкості та координації своїх роботів, це стає основним пріоритетом.

Згідно з проспектом первинного публічного розміщення акцій (IPO), Unitree планує спрямувати майже половину залучених коштів саме на навчання та вдосконалення моделей штучного інтелекту. На думку засновника компанії, розробники робототехніки наразі недостатньо використовують можливості передових ШІ-моделей порівняно з іншими сферами IT.

Прогнози розвитку ринку та лідерство Китаю

Удосконалення штучного інтелекту відкриє величезний попит із боку промисловості, де роботи зможуть замінити людей для подолання дефіциту робочої сили та зниження витрат на виробництві.

За оцінками банку JPMorgan, динаміка глобального ринку матиме такі показники:

2025 рік: світові поставки становили 18 тисяч одиниць;

2026 рік: обсяг ринку зросте до 60 тисяч пристроїв;

2030 рік: прогнозується стрибок до 1,75 мільйона людиноподібних роботів, причому понад 50% світового попиту припадатиме на Китай.

Unitree є одним із головних бенефіціарів цього тренду: за підсумками минулого року компанія відвантажила понад 5,5 тис. людиноподібних роботів, посівши перше місце у світі. Крім того, компанія стала першим публічним виробником людиноподібних роботів у материковому Китаї після успішного дебюту акцій на Шанхайській біржі.

Нагадаємо, китайські компанії зайняли 97% ринку роботів-гуманоїдів. У першій половині 2026 року компанії з КНР забезпечили переважну більшість усіх глобальних поставок.