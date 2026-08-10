Китайські компанії зайняли 97% ринку роботів-гуманоїдів: США вводять заборони

Китайські виробники гуманоїдних роботів фактично монополізували глобальний ринок. У першій половині 2026 року компанії з КНР забезпечили понад 97% усіх світових поставок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Стрімке зростання та лідери ринку

За даними аналітичної компанії Smart Analytics Global, глобальні поставки людиноподібних роботів за перші шість місяців 2026 року сягнули позначки у 19,1 тисячі одиниць.

Це майже втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Дослідники прогнозують, що до кінця року обсяг поставок зросте до 60 тисяч, а вже до 2030 року сягне пів мільйона одиниць.

Новим світовим лідером галузі стала шанхайська компанія Agibot, яка завоювала 44% ринку з показником у 8,4 тисячі відвантажених роботів. Вона випередила попереднього фаворита Unitree Robotics, що поставив 5,9 тисячі одиниць.

Обсяги виробництва китайських гігантів значно перевищують показники провідних американських розробників, таких як Tesla, Figure AI та Agility Robotics.

Санкції США

Відповіддю на таку експансію стали жорсткі обмеження з боку Вашингтона. Наприкінці липня США заборонили імпорт нових китайських гуманоїдних та чотириногих роботів разом із ключовими компонентами через ризики для національної безпеки.

Водночас потужна фінансова та політична підтримка уряду КНР дозволяє китайським розробникам швидко долати шлях до масового ринку. Пріоритетність галузі підтвердила й Всесвітня конференція зі штучного інтелекту в Шанхаї, де десятки місцевих компаній продемонстрували вражаючі успіхи у швидкості та спритності своїх пристроїв.

Аналітики зазначають, що роботи перестають бути просто технологічною екзотикою. Понад 70% усіх вироблених роботів зараз спрямовуються у промисловий та комерційний сектори, хоча роком раніше цей показник ледь досягав половини. Проте подальший розвиток ринку суттєво залежатиме від геополітичного протистояння та регуляторних обмежень.

Нагадаємо, китайська компанія UBTech Robotics уклала угоду про постачання своїх гуманоїдних роботів для виробничих потужностей європейського авіабудівного концерну Airbus. Це стало черговим кроком у стратегії компанії з розширення промислового застосування її роботів за межами Китаю.