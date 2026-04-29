Гуманоїди замість людей: в аеропорту Токіо багаж перевантажуватимуть роботи

Японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) оголосила про початок масштабного експерименту в токійському аеропорту Ханеда. Вже з травня на злітно-посадковій смузі з'являться людиноподібні помічники, які візьмуть на себе частину фізично важкої роботи з вантажами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Технологічний десант

Для тестування обрали гуманоїдних роботів китайського виробництва від компанії Unitree. Проєкт реалізується спільно з партнером GMO Internet Group і триватиме до 2028 року.

Основна мета ініціативи полягає у створенні ефективної моделі взаємодії людей та машин у складних логістичних умовах аеропорту, який щорічно обслуговує понад 60 мільйонів мандрівників.

Вимушений захід

Запровадження робототехніки не є простою забаганкою, а продиктовано жорсткими реаліями японського ринку праці.

Країна стикається з парадоксальною ситуацією: стрімке зростання туристичного потоку відбувається одночасно зі стрімким старінням та скороченням місцевого населення.

Президент наземної служби JAL Йошітеру Сузукі наголошує, що використання роботів для виконання виснажливих завдань допоможе суттєво розвантажити персонал.

Це дозволить людям зосередитися на критично важливих аспектах, таких як управління безпекою та контроль операцій, де людський фактор залишається незамінним.

Перспективи автоматизації

Зараз механічні вантажники здатні працювати безперервно протягом двох-трьох годин, після чого їм потрібна технічна перерва для підзарядки.

Окрім транспортування багажу, розробники планують навчити гуманоїдів виконувати інші рутинні завдання, зокрема очищення салонів літаків після рейсів.

Враховуючи прогнози, згідно з якими Японії до 2040 року знадобляться мільйони додаткових працівників для підтримки економіки, успіх цього експерименту може стати сигналом для глобальної авіаційної галузі щодо повної автоматизації наземних служб.

Нагадаємо, раніше стартап Figure AI продемонстрував нові можливості свого гуманоїдного робота – Figure 01, навчивши його говорити.