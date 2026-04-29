Работы вместо людей: в аэропорту Токио багаж будут перегружать гуманоиды

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) объявила о начале масштабного эксперимента в токийском аэропорту Ханеда. Уже с мая на взлетно-посадочной полосе появятся человекообразные помощники, которые примут часть физически тяжелой работы с грузами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

Технологический десант

Для тестирования выбрали гуманоидных роботов китайского производства от компании Unitree. Проект реализуется совместно с партнером GMO Internet Group и продлится до 2028 года.

Основная цель инициативы состоит в создании эффективной модели взаимодействия людей и машин в сложных логистических условиях аэропорта, ежегодно обслуживающего более 60 миллионов путешественников.

Вынужденная мера

Введение робототехники не является простой прихотью, а продиктовано жесткими реалиями японского рынка труда.

Страна сталкивается с парадоксальной ситуацией: стремительный рост туристического потока происходит одновременно с стремительным старением и сокращением местного населения.

Президент наземной службы JAL Йошитера Сузуки отмечает, что использование роботов для выполнения изнурительных задач поможет существенно разгрузить персонал.

Это позволит людям сосредоточиться на критически важных аспектах, таких как управление безопасностью и контроль операций, где человеческий фактор остается незаменимым.

Перспективы автоматизации

Сейчас механические грузчики способны работать непрерывно в течение двух-трех часов, после чего им нужен технический перерыв для подзарядки.

Кроме транспортировки багажа, разработчики планируют научить гуманоидов выполнять другие рутинные задачи, в частности, очистку салонов самолетов после рейсов.

Учитывая прогнозы, согласно которым Японии к 2040 году понадобятся миллионы дополнительных работников для поддержки экономики, успех этого эксперимента может стать сигналом для глобальной авиационной отрасли по полной автоматизации наземных служб.

