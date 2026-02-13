- Категория
Производитель гуманоидов Apptronik привлек $520 млн: оценка компании взлетела до $5,5 млрд
Американская компания Apptronik обеспечила рекордные инвестиции в размере $520 миллионов, что повысило ее оценку до $5,5 млрд.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .
Средства будут направлены на масштабирование производства человекообразного робота Apollo, который будет работать на базе искусственного интеллекта Gemini от Google.
Кто инвестирует в роботов
Новый раунд финансирования возглавили такие гиганты, как Google, Mercedes-Benz и B Capital. К ним присоединились новые сильные игроки: AT&T Ventures, John Deere и Суверенный фонд Катара.
Такой ажиотаж объясняется стремительным развитием ИИ, которое, наконец, позволяет работам выйти за пределы лабораторий в реальный мир.
Текущая оценка Apptronik в $5,5 млрд в три раза превышает показатели прошлого года, что делает компанию одним из самых дорогих стартапов в сфере робототехники.
Что умеет Apollo
Флагманский робот Apollo является результатом десятилетнего труда команды из Остина. Его главная особенность – универсальность.
В отличие от узкоспециализированных машин Apollo разработан как платформа общего назначения.
Он может ходить на ногах, передвигаться по колесам или работать стационарно. По словам гендиректора Джеффа Карденаса, именно мобильность и контроль всего тела позволяют работу эффективно функционировать в среде, созданной для людей.
Интеллектуальная база
Благодаря стратегическому сотрудничеству с Google DeepMind, работы Apptronik получат "мозги" на базе серии моделей Gemini Robotics .
Это позволит машинам не просто выполнять запрограммированные движения, а адаптироваться к сложным задачам в режиме реального времени.
В настоящее время Apollo уже проходит тестирование на заводах Mercedes-Benz и логистических центрах GXO, где он выполняет повторяющиеся задачи по сортировке и перемещению материалов.
Домашние помощники
Стратегия развития Apptronik предполагает три этапа. В настоящее время компания фокусируется на логистике и промышленности.
Второй этап включает в себя экспансию в здравоохранение, розничную торговлю и гостиничный бизнес.
Финальная цель разработчиков – выход на потребительский рынок. В будущем работы Apollo должны стать домашними помощниками, способными готовить еду, убирать и ухаживать за пожилыми людьми.
Напомним, ранее стартап Figure AI продемонстрировал новые возможности своего гуманоидного робота – Figure 01, научив его говорить.