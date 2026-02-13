Запланована подія 2

Производитель гуманоидов Apptronik привлек $520 млн: оценка компании взлетела до $5,5 млрд

Apptronik
В будущем работы Apollo должны стать домашними помощниками/Apptronik

Американская компания Apptronik обеспечила рекордные инвестиции в размере $520 миллионов, что повысило ее оценку до $5,5 млрд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Средства будут направлены на масштабирование производства человекообразного робота Apollo, который будет работать на базе искусственного интеллекта Gemini от Google.

Кто инвестирует в роботов

Новый раунд финансирования возглавили такие гиганты, как Google, Mercedes-Benz и B Capital. К ним присоединились новые сильные игроки: AT&T Ventures, John Deere и Суверенный фонд Катара.

Такой ажиотаж объясняется стремительным развитием ИИ, которое, наконец, позволяет работам выйти за пределы лабораторий в реальный мир.

Текущая оценка Apptronik в $5,5 млрд в три раза превышает показатели прошлого года, что делает компанию одним из самых дорогих стартапов в сфере робототехники.

Что умеет Apollo

Флагманский робот Apollo является результатом десятилетнего труда команды из Остина. Его главная особенность – универсальность.

В отличие от узкоспециализированных машин Apollo разработан как платформа общего назначения.

Он может ходить на ногах, передвигаться по колесам или работать стационарно. По словам гендиректора Джеффа Карденаса, именно мобильность и контроль всего тела позволяют работу эффективно функционировать в среде, созданной для людей.

Интеллектуальная база

Благодаря стратегическому сотрудничеству с Google DeepMind, работы Apptronik получат "мозги" на базе серии моделей Gemini Robotics .

Это позволит машинам не просто выполнять запрограммированные движения, а адаптироваться к сложным задачам в режиме реального времени.

В настоящее время Apollo уже проходит тестирование на заводах Mercedes-Benz и логистических центрах GXO, где он выполняет повторяющиеся задачи по сортировке и перемещению материалов.

Домашние помощники

Стратегия развития Apptronik предполагает три этапа. В настоящее время компания фокусируется на логистике и промышленности.

Второй этап включает в себя экспансию в здравоохранение, розничную торговлю и гостиничный бизнес.

Финальная цель разработчиков – выход на потребительский рынок. В будущем работы Apollo должны стать домашними помощниками, способными готовить еду, убирать и ухаживать за пожилыми людьми.

Напомним, ранее стартап Figure AI продемонстрировал новые возможности своего гуманоидного робота – Figure 01, научив его говорить.

Автор:
Татьяна Бессараб