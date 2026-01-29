Tesla отказывается от Model S и Model X и переориентируется на производство роботов

Компания Tesla прекратит продажу своих флагманских электромобилей – седана Model S и внедорожника Model X – и использует уволенные производственные мощности для создания роботов. Об этом заявил генеральный директор Илон Маск на телефонной конференции с аналитиками.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Model S и Model X, в свое время сделавшие Tesla лидером рынка электромобилей, ныне обеспечивают лишь незначительную долю доходов компании. По словам Маска, этот шаг является частью более глубокой трансформации Tesla из автопроизводителя в компанию по искусственному интеллекту и робототехнике.

На фоне стратегических изменений Tesla также объявила об инвестиции в размере 2 млрд долларов в компанию искусственного интеллекта xAI, возглавляемую Илон Маск. Это решение инвесторы рассматривают как ключевой элемент долгосрочной стратегии, поддерживающий оценку компании на уровне около 1,5 трлн долларов.

Маск подчеркнул, что планы по производству роботакси Cybercab в 2026 году остаются без изменений. После публикации отчетности акции Tesla выросли на 3,5% во внебиржевой торговле, однако со временем сократили рост до 1,8% из-за объявления о существенном увеличении капитальных расходов.

Работы, роботы и заводы: более $20 млрд инвестиций в год

Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа сообщил, что реализация проектов Cybercab, гуманоидного робота Optimus, грузовика Semi и спорткара Roadster потребует инвестиций в производственные мощности на сумму более 20 млрд долларов в 2026 году. Для сравнения, в 2025 году капитальные расходы составили 8,5 млрд. долларов.

Аналитики называют текущий период переходной фазой для компании. По словам Томаса Монтейро из Investing.com, Tesla фактически просит инвесторов поверить в будущие доходы от автономного программного обеспечения и роботокси еще до возобновления роста продаж автомобилей.

Основной бизнес Tesla по производству электромобилей испытывает давление из-за усиления конкуренции, завершения налоговых льгот в США и падения спроса. В 2025 году выручка компании снизилась примерно на 3% – до 94,83 млрд долларов, что стало первым годовым падением доходов в истории Tesla.