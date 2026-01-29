Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Tesla отказывается от Model S и Model X и переориентируется на производство роботов

работы Tesla
Работы Tesla

Компания Tesla прекратит продажу своих флагманских электромобилей – седана Model S и внедорожника Model X – и использует уволенные производственные мощности для создания роботов. Об этом заявил генеральный директор Илон Маск на телефонной конференции с аналитиками.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Model S и Model X, в свое время сделавшие Tesla лидером рынка электромобилей, ныне обеспечивают лишь незначительную долю доходов компании. По словам Маска, этот шаг является частью более глубокой трансформации Tesla из автопроизводителя в компанию по искусственному интеллекту и робототехнике.

На фоне стратегических изменений Tesla также объявила об инвестиции в размере 2 млрд долларов в компанию искусственного интеллекта xAI, возглавляемую Илон Маск. Это решение инвесторы рассматривают как ключевой элемент долгосрочной стратегии, поддерживающий оценку компании на уровне около 1,5 трлн долларов.

Маск подчеркнул, что планы по производству роботакси Cybercab в 2026 году остаются без изменений. После публикации отчетности акции Tesla выросли на 3,5% во внебиржевой торговле, однако со временем сократили рост до 1,8% из-за объявления о существенном увеличении капитальных расходов.

Работы, роботы и заводы: более $20 млрд инвестиций в год

Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа сообщил, что реализация проектов Cybercab, гуманоидного робота Optimus, грузовика Semi и спорткара Roadster потребует инвестиций в производственные мощности на сумму более 20 млрд долларов в 2026 году. Для сравнения, в 2025 году капитальные расходы составили 8,5 млрд. долларов.

Аналитики называют текущий период переходной фазой для компании. По словам Томаса Монтейро из Investing.com, Tesla фактически просит инвесторов поверить в будущие доходы от автономного программного обеспечения и роботокси еще до возобновления роста продаж автомобилей.

Основной бизнес Tesla по производству электромобилей испытывает давление из-за усиления конкуренции, завершения налоговых льгот в США и падения спроса. В 2025 году выручка компании снизилась примерно на 3% – до 94,83 млрд долларов, что стало первым годовым падением доходов в истории Tesla.

Автор:
Татьяна Гойденко