Инвестиции Tesla в этом году превысят $20 млрд: компания сосредоточится на развитии роботакси, Optimus и ШИ

Tesla планирует потратить 20 миллиардов долларов в этом году на масштабную трансформацию. Это вдвое больше $8,5 млрд в 2025 году, и существенно превышает прогнозы аналитиков. В планах капитальных затрат – проведение оптимизации электромобилей, масштабирование бизнеса роботакси, развитие производства человекоподобных роботов Optimus и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Главный исполнительный директор Илон Маск подчеркнул серьезность намерений: "Мы делаем очень, очень большие инвестиции. Этот квартал знаменует фундаментальный переход к полной ставке на роботокси, энергетику и Optimus".

Финансовые результаты

Несмотря на то, что годовая выручка Tesla упала на 3% до $94,83 млрд, компания продемонстрировала эффективность. В четвертом квартале 2025 года автогигант зафиксировал:

скорректированная прибыль на акцию: 50 центов (против ожидаемых 45); общая валовая маржа: 20,1% - самый высокий показатель за последние два года; свободный денежный поток: свыше $1,4 млрд при общих резервах наличных денег в $44 млрд.

29 января акции Tesla выросли на 1,2% во время расширенных торгов в Нью-Йорке. В прошлом году ценные бумаги автопроизводителя достигли максимумов, несмотря на то, что показали худшие результаты, чем рынок в целом.

Решения по электрокарам

В рамках оптимизации компании одним из наиболее резонансных решений стало прекращение производства Model S, роскошного седана стоимостью около 95 000 долларов и Model X, внедорожника стоимостью почти 100 000 долларов. Эти два автомобиля малосерийны по сравнению с более доступными моделями Tesla 3 и Y.

"Пора отправить эти программы в почетную отставку и превратить заводы в мощности для Optimus", - отметил Маск. Это позволит сосредоточиться на робототехнике, поскольку массовое производство человекообразных роботов ожидается уже в конце 2026 года.

xAI и собственные микросхемы

В этом году Tesla усилит свои связи с экосистемой Маска, инвестируя $2 млрд в стартап xAI. Это соглашение позволит использовать передовые модели ИИ (в том числе Grok) для управления работами Optimus и беспилотными авто.

Чтобы защитить себя от дефицита компонентов, производитель также планирует строительство Tesla Tera Fab – собственного завода по производству полупроводников в США. Маск предупредил: "Через три года мир столкнется с нехваткой памяти. Если мы не построим Tera Fab, нас фундаментально ограничит цепь поставок. Это вопрос выживания для Tesla".

Экспансия роботакси

Бизнес программного обеспечения для роботакси демонстрирует стремительный рост: количество активных подписчиков Full Self Driving (FSD) (пакет функций помощи водителю, позволяющий электромобилю самостоятельно управлять — ред.) выросло на 40% и достигло 1,1 миллиона человек. С 14 февраля 2026 года FSD станет доступным исключительно по подписке.

Планы по автономным поездкам на первую половину 2026 года включают расширение на 8 новых мегаполисов: Даллас, Хьюстон, Финикс, Майами, Орландо, Лас-Вегас, Остин (где уже запущено тестирование без присмотра водителя).

Хотя Маск признает, что первоначальное производство Cybercab (автомобиля без руля и педалей) будет "чрезвычайно медленным", он ожидает, что до конца года полностью автономные транспортные средства охватят значительную часть США. Как отметил аналитик Эндрю Рокко: "Tesla готова сорвать пластырь с бизнеса электромобилей и полностью сосредоточиться на автономности".

"Этот квартал официально знаменует собой фундаментальный переход от компаний, занимающихся электромобилями, к полной ставке на роботокси, энергетику и Optimus. Похоже, что они почти готовы полностью сосредоточиться на автономности", - прокомментировал планы Tesla Эндрю Рокко, аналитик Zacks Investment Research.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX рассматривает возможность в середине июня привлечь до $50 миллиардов при ⁠оценке примерно $1,5 триллиона, что сделает IPO самым большим в истории.