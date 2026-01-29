Інвестиції Tesla цього року перевищать $20 млрд: компанія зосередиться на розвитку роботаксі, Optimus та ШІ

Tesla планує витратити 20 мільярдів доларів цього року на масштабну трансформацію. Це вдвічі більше, ніж $ 8,5 млрд у 2025 році, та суттєво перевищує прогнози аналітиків. У планах капітальних витрат – проведення оптимізації електромобілів, масштабування бізнесу роботаксі, розвиток виробництва людиноподібних роботів Optimus та інфраструктури штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Головний виконавчий директор Ілон Маск підкреслив серйозність намірів: "Ми робимо дуже, дуже великі інвестиції. Цей квартал знаменує фундаментальний перехід до повної ставки на роботаксі, енергетику та Optimus".

Фінансові результати

Попри те, що річна виручка Tesla впала на 3% до $ 94,83 млрд, компанія продемонструвала ефективність. У четвертому кварталі 2025 року автогігант зафіксував:

скоригований прибуток на акцію: 50 центів (проти очікуваних 45); загальна валова маржа: 20,1% — найвищий показник за останні два роки; вільний грошовий потік: понад $ 1,4 млрд при загальних резервах готівки у $ 44 млрд.

29 січня акції Tesla зросли на 1,2% під час розширених торгів у Нью-Йорку. Минулого року цінні папери автовиробника досягли максимумів, незважаючи на те, що показали гірші результати, ніж ринок загалом.

Рішення по електрокарам

У рамках оптимізації компанії одним із найбільш резонансних рішень стало припинення виробництва Model S, розкішного седана вартістю близько 95 000 доларів, та Model X, позашляховика вартістю майже 100 000 доларів. Ці два автомобілі є малосерійними порівняно з більш доступними моделями Tesla 3 та Y.

"Настав час відправити ці програми у почесну відставку та перетворити заводи на потужності для Optimus", — зазначив Маск. Це дозволить зосередитися на робототехніці, оскільки масове виробництво людиноподібних роботів очікується вже наприкінці 2026 року.

xAI та власні мікросхеми

Цього року Tesla підсилить свої зв’язки з екосистемою Маска, інвестуючи $ 2 млрд у стартап xAI. Ця угода дозволить використовувати передові моделі ШІ (зокрема Grok) для керування роботами Optimus та безпілотними авто.

Щоб захистити себе від дефіциту компонентів, виробник також планує будівництво Tesla Tera Fab — власного заводу з виробництва напівпровідників у США. Маск попередив: "Через три роки світ зіткнеться з нестачею пам'яті. Якщо ми не побудуємо Tera Fab, нас фундаментально обмежить ланцюг поставок. Це питання виживання для Tesla".

Експансія роботаксі

Бізнес програмного забезпечення для роботаксі демонструє стрімке зростання: кількість активних передплатників Full Self Driving (FSD) (пакет функцій допомоги водію, що дозволяє електромобілю самостійно керувати — ред.) зросла на 40% і сягнула 1,1 мільйона осіб. З 14 лютого 2026 року FSD стане доступним виключно за передплатою.

Плани щодо автономних поїздок на першу половину 2026 року включають розширення на 8 нових мегаполісів: Даллас, Х'юстон, Фінікс, Маямі, Орландо, "Лас-Вегас, Остін (де вже запущено тестування без нагляду водія).

Хоча Маск визнає, що початкове виробництво Cybercab (автомобіля без керма та педалей) буде "надзвичайно повільним", він очікує, що до кінця року повністю автономні транспортні засоби охоплять значну частину США. Як зазначив аналітик Ендрю Рокко: "Tesla готова зірвати пластир з бізнесу електромобілів і повністю зосередитися на автономності".

"Цей квартал офіційно знаменує собою фундаментальний перехід від компаній, що займаються електромобілями, до повної ставки на роботаксі, енергетику та Optimus. Схоже, що вони майже готові повністю зосередитися на автономності", — прокоментував плани Tesla Ендрю Рокко, аналітик Zacks Investment Research.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.