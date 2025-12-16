Запланована подія 2

Акції Tesla вперше за рік досягли максимального рівня: які причини зростання цінних паперів компанії Маска

Акції Tesla досягли максимуму

Акції Tesla 15 грудня зросли майже на 4,9%. На початку торгів у Нью-Йорку акції торгувалися на рівні $481,37, перевершивши свій рекорд, зафіксований у грудні 2024 року ($479,86).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

На тлі тривожних сигналів про сповільнення продажів електромобілів та зростання витрат, акції компанії зросли більш ніж удвічі з квітня 2025 року. Тоді цінні папери виробника електромобілів впали до мінімуму на тлі загального обвалу ринку, спричиненого тарифною політикою Дональда Трампа.

Чому купують акції Tesla?

Аналітики попереджають: зростання Tesla вже давно визначається не лише продажами автомобілів.

Метт Бріцман, старший аналітик Hargreaves Lansdown, пояснює: "Акції Tesla торгуються як на основі настроїв, так і на основі фундаментальних показників, а основний бізнес відіграє другу скрипку порівняно з історією про штучний інтелект, яка лежить в основі оцінки в трильйон доларів".

Ілон Маск активно переорієнтовує Tesla з простого автовиробника на потужного постачальника робототехніки та ШІ. Інвестори, схоже, вірять у це бачення: у листопаді вони схвалили мільярдний пакет оплати праці Маска, підтверджуючи своє бажання бачити його за кермом.

Слабка реальність

Сплеск на фондовому ринку контрастує зі складним становищем основного бізнесу. Результати Tesla за третій квартал, оприлюднені в жовтні, розчарували інвесторів, оскільки зростання витрат "з'їло" прибуток, попри рекордні продажі автомобілів. Цей сплеск продажів був значною мірою спричинений тим, що споживачі поспішали скористатися федеральною податковою пільгою на електромобілі ($7500) до її скасування.

Фундаментальні показники компанії швидко послабилися: продажі в усьому світі зазнали невдачі, оцінки прибутку знизилися, а контроль з боку регуляторів посилився. Аналітики, включно з лідерами галузі (як-от генеральний директор Ford Джим Фарлі), очікують значного сповільнення продажів електромобілів у наступних періодах.

Політичний фактор

Раніше на акції Tesla вплинули політичні суперечки Ілона Маска та його публічний розрив із президентом Трампом. Ці фактори, а також намагання компанії стимулювати продажі дешевшими моделями, призвели до падіння акцій на 50% від їхнього грудневого максимуму.

Тепер трейдери знову купують те, що продає Маск, підживлюючи оптимізм щодо ШІ. Однак деякі стратегії б'ють на сполох.

"На мою думку, Tesla перебуває на території бульбашки", – вважає Ірен Танкель, головний стратег з питань акцій США в BCA Research, називаючи компанію "прикладом ірраціонального ентузіазму на і без того перегрітому фондовому ринку".

Нагадаємо, продажі Tesla на американському ринку в листопаді опустилися майже до найнижчого рівня з січня 2022 року. Загальний обсяг продажів впав майже на 23% порівняно з минулим роком, склавши лише 39 800 автомобілів.

Автор:
Тетяна Ковальчук