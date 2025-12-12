Продажі Tesla у США впали майже до чотирирічного мінімуму: чому не спрацювали дешевші моделі

Запланована подія 2

Продажі Tesla у США впали / Depositphotos

Продажі Tesla на американському ринку в листопаді опустилися майже до найнижчого рівня з січня 2022 року. Загальний обсяг продажів впав майже на 23% порівняно з минулим роком, склавши лише 39 800 автомобілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Цей спад став несподіванкою, оскільки у жовтні Tesla випустила нові, дешевші версії своїх електромобілів (Model Y та Model 3 Standard). Ці спрощені варіанти були на 5000 доларів дешевші за попередні базові моделі та мали компенсувати втрату попиту.

Втрата податкових пільг

Основна проблема виникла наприкінці вересня, коли було скасовано федеральні податкові пільги у розмірі 7500 доларів на електромобілі. Хоча скасування пільг вдарило по всьому ринку електромобілів (загальні продажі впали більш ніж на 41% у листопаді), для Tesla це стало серйозним випробуванням.

Як зазначає Стефані Вальдес Стріті, директор Cox з галузевої аналітики, падіння продажів чітко свідчить: "немає достатнього попиту на стандартні варіанти, які мали б збільшити продажі". Вона припускає, що продажі дешевших версій лише "перетягують" клієнтів від преміум-моделей, особливо Model 3.

Виклики для стратегії Маска

Успіх "стандартних" версій критично важливий для Tesla. Інвестори оцінюють компанію в 1,4 трильйона доларів не лише за поточні продажі, але й за обіцянки майбутнього — роботаксі та людиноподібних роботів.

Проте, після років стрімкого зростання, поставки Tesla почали скорочуватися минулого року. Висока вартість кредитів, зростання конкуренції (особливо в Європі та Китаї) та старіння модельного ряду (компанія не випускала абсолютно нових моделей, крім Cybertruck, який важко продається) створюють серйозні проблеми.

Аналітики вважают, що Tesla наступного року зіткнеться з серйозним викликом, оскільки конкуренти планують випустити дешевші автомобілі, які також будуть сповнені цікавих функцій. "Тож відповідь полягає в тому, що Tesla потребує абсолютно нового автомобіля у своєму автопарку. Крапка", — зазначила Стріті.

Ознакою слабкого попиту також стала пропозиція компанії щодо 0% кредитування на Standard Model Y, яка з'явилася на сайті Tesla лише через місяць після старту поставок. Інвестори та аналвтики сходяться на думці, що вирішенням проблеми є не знижки.

"Я думаю, що суть у тому, що якби попит був, вони б не пропонували 0% кредитування. Рішення проблеми попиту зрештою має полягати в нових, свіжих моделях", – зазначив Шон Кемпбелл, радник Camelthorn Investments.

Попит на Tesla в Україні

Автомобілі Tesla давно перестали бути просто елітним транспортом. В Україні, попри складну економічну ситуацію та ризики воєнного часу, попит на електрокари Ілона Маска продовжує демонструвати стійке зростання.

Найпопулярнішою маркою внутрішніх перепродажів у листопаді стала Tesla, яка отримала 663 угоди. На другому місці опинився Nissan із 508 угодами

У жовтні бренд Ілона Маска також зайняв найбільшу частку українського парку вживаних електромобілів – 20,2%.

Нагадаємо, у грудні Tesla представила на європейському ринку нову, дешевшу версію свого електромобіля Model 3, прагнучи стимулювати продажі на тлі загострення конкуренції та сповільнення попиту. 

Автор:
Тетяна Ковальчук