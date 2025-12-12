Продажи Tesla в США упали почти до четырехлетнего минимума: почему не сработали более дешевые модели

Продажи Tesla на американском рынке в ноябре опустились почти до самого низкого уровня с января 2022 года. Общий объем продаж упал почти на 23% по сравнению с прошлым годом, составив всего 39 800 автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Этот спад стал неожиданностью, поскольку в октябре Tesla выпустила новые, более дешевые версии своих электромобилей (Model Y и Model 3 Standard). Эти упрощенные варианты были на 5000 долларов дешевле предыдущих базовых моделей и должны были компенсировать потерю спроса.

Утрата налоговых льгот

Основная проблема возникла в конце сентября, когда были отменены федеральные налоговые льготы в размере 7500 долларов на электромобили. Хотя отмена льгот отразилась по всему рынку электромобилей (общие продажи упали более чем на 41% в ноябре), для Tesla это стало серьезным испытанием.

Как отмечает Стефани Вальдес Стрити, директор Cox по отраслевой аналитике, падение продаж четко свидетельствует: "нет достаточного спроса на стандартные варианты, которые должны увеличить продажи". Она предполагает, что продажи более дешевых версий лишь "перетягивают" клиентов от премиум-моделей, особенно Model 3.

Вызовы для стратегии Маска

Успех стандартных версий критически важен для Tesla. Инвесторы оценивают компанию в 1,4 триллиона долларов не только за текущие продажи, но и за обещания будущего — роботокси и человекоподобных роботов.

Однако после лет стремительного роста поставки Tesla начали сокращаться в прошлом году. Высокая стоимость кредитов, рост конкуренции (особенно в Европе и Китае) и старение модельного ряда (компания не выпускала совершенно новых моделей, кроме тяжело продающегося Cybertruck) создают серьезные проблемы.

Аналитики полагают, что Tesla в следующем году столкнется с серьезным вызовом, поскольку конкуренты планируют выпустить более дешевые автомобили, которые также будут полны интересных функций. "Поэтому ответ состоит в том, что Tesla нуждается в совершенно новом автомобиле в своем автопарке. Точка", — отметила Стрити.

Признаком слабого спроса также стало предложение компании по 0% кредитованию на Standard Model Y, которое появилось на сайте Tesla только через месяц после старта поставок. Инвесторы и аналитики сходятся во мнении, что решением проблемы являются не скидки.

"Я думаю, что суть в том, что если бы спрос был, они бы не предлагали 0% кредитования. Решение проблемы спроса в конечном счете должно состоять в новых, свежих моделях", – отметил Шон Кэмпбелл, советник Camelthorn Investments.

Спрос на Tesla в Украине

Автомобили Tesla давно перестали быть элитным транспортом. В Украине, несмотря на сложную экономическую ситуацию и риски военного времени, спрос на электрокары Илона Маска продолжает демонстрировать устойчивый рост.

Самой популярной маркой внутренних перепродаж в ноябре стала Tesla, получившая 663 сделки. На втором месте оказался Nissan с 508 сделками

В октябре бренд Илона Маска также занял наибольшую долю украинского парка подержанных электромобилей – 20,2%.

Напомним, в декабре Tesla представила на европейском рынке новую, более дешевую версию своего электромобиля Model 3, стремясь стимулировать продажи на фоне обострения конкуренции и замедления спроса.