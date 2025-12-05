Tesla запускает в Европе бюджетную версию Model 3, чтобы сдержать падение продаж

Tesla представила на европейском рынке новую, более дешевую версию своего электромобиля Model 3, стремясь стимулировать продажи на фоне обострения конкуренции и замедления спроса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Компания уже несколько месяцев сталкивается с падением регистраций новых авто в Европе, невзирая на обновление Model Y.

Все больше покупателей выбирают электромобили конкурентов – в частности Volkswagen ID.3 и модели китайского производителя BYD.

Новая Model 3 Standard получила более скромную комплектацию и лишена некоторых премиальных опций. В то же время авто предлагает запас хода более 300 миль (около 480 км). Первые поставки планируются в первом квартале 2026г.

Стоимость модели зависит от рынка:

37 970 евро – в Германии,

330 056 норвежских крон – в Норвегии,

449 990 шведских крон – в Швеции.

Для сравнения, следующая по цене версия Model 3 в Германии – премиум – стоит 45 970 евро. В США стандартная модель продается с октября по 36 990 долларов.

Запуск новой доступной Model 3 стал продолжением стратегии Tesla, начатой в октябре, когда компания представила более дешевый кроссовер Model Y. Это реакция на быстрый рост конкуренции со стороны европейских и китайских брендов, предлагающих электромобили по цене ниже 30 000 долларов.

Несмотря на то, что Илон Маск сейчас активно переориентирует компанию на развитие искусственного интеллекта, роботокси и гуманоидных роботов, новые бюджетные модели остаются ключевыми для краткосрочного роста доходов Tesla.

Напомним, в октябре Tesla представила новые версии своих самых популярных моделей стоимостью менее 40 000 долларов, чтобы противодействовать потере льгот для электромобилей в США. Новые стандартные версии Model 3 и Model Y теперь начинаются с цен $36990 и $39990 соответственно.