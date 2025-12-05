Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Tesla запускает в Европе бюджетную версию Model 3, чтобы сдержать падение продаж

значок Tesla
Tesla запускает в Европе бюджетную версию Model 3 / Википедия

Tesla представила на европейском рынке новую, более дешевую версию своего электромобиля Model 3, стремясь стимулировать продажи на фоне обострения конкуренции и замедления спроса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Компания уже несколько месяцев сталкивается с падением регистраций новых авто в Европе, невзирая на обновление Model Y.

Все больше покупателей выбирают электромобили конкурентов – в частности Volkswagen ID.3 и модели китайского производителя BYD.

Новая Model 3 Standard получила более скромную комплектацию и лишена некоторых премиальных опций. В то же время авто предлагает запас хода более 300 миль (около 480 км). Первые поставки планируются в первом квартале 2026г.

Стоимость модели зависит от рынка:

  • 37 970 евро – в Германии,
  • 330 056 норвежских крон – в Норвегии,
  • 449 990 шведских крон – в Швеции.

Для сравнения, следующая по цене версия Model 3 в Германии – премиум – стоит 45 970 евро. В США стандартная модель продается с октября по 36 990 долларов.

Запуск новой доступной Model 3 стал продолжением стратегии Tesla, начатой в октябре, когда компания представила более дешевый кроссовер Model Y. Это реакция на быстрый рост конкуренции со стороны европейских и китайских брендов, предлагающих электромобили по цене ниже 30 000 долларов.

Несмотря на то, что Илон Маск сейчас активно переориентирует компанию на развитие искусственного интеллекта, роботокси и гуманоидных роботов, новые бюджетные модели остаются ключевыми для краткосрочного роста доходов Tesla.

Напомним, в октябре Tesla представила новые версии своих самых популярных моделей стоимостью менее 40 000 долларов, чтобы противодействовать потере льгот для электромобилей в США. Новые стандартные версии Model 3 и Model Y теперь начинаются с цен $36990 и $39990 соответственно.

Автор:
Татьяна Гойденко