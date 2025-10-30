Запланована подія 2

Tesla Model Y снова лидирует в Европе: сентябрьский топ-10 авто

автомобиль Tesla, дорога, улица
Tesla снова лидирует в Европе / Википедия

В сентябре 2025 года Tesla Model Y вернула себе первое место в рейтинге новых автомобилей Европы (ЕС+Великобритания+ЕАСТ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укратопром".

Несмотря на лидерство, продажи Tesla Model Y в Европе снизились на 10,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Эксперты отмечают, что спрос на электромобили остается высоким, однако растет конкуренция среди гибридных и бюджетных моделей.

Топ-10 самых популярных моделей в сентябре 2025 года:

  • Tesla Model Y - 25 938 ед;
  • Renault Clio - 20 146 ед;
  • Dacia Sandero - 19 200 ед;
  • Volkswagen T-Roc - 18 652 ед;
  • Volkswagen Golf - 18 256 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 18 052 ед;
  • Kia Sportage - 16 989 ед;
  • Ford Puma - 16 758 ед;
  • Toyota Yaris Cross - 15 951 ед;
  • Opel/Vauxhall Corsa - 15 545 ед.

Добавим, Tesla представила новые версии своих самых популярных моделей стоимостью менее 40 000 долларов, чтобы противодействовать потере льгот для электромобилей в США.

Автор:
Татьяна Гойденко