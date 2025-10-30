Tesla Model Y снова лидирует в Европе: сентябрьский топ-10 авто

В сентябре 2025 года Tesla Model Y вернула себе первое место в рейтинге новых автомобилей Европы (ЕС+Великобритания+ЕАСТ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укратопром".

Несмотря на лидерство, продажи Tesla Model Y в Европе снизились на 10,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Эксперты отмечают, что спрос на электромобили остается высоким, однако растет конкуренция среди гибридных и бюджетных моделей.

Топ-10 самых популярных моделей в сентябре 2025 года:

Tesla Model Y - 25 938 ед;

Renault Clio - 20 146 ед;

Dacia Sandero - 19 200 ед;

Volkswagen T-Roc - 18 652 ед;

Volkswagen Golf - 18 256 ед;

Volkswagen Tiguan - 18 052 ед;

Kia Sportage - 16 989 ед;

Ford Puma - 16 758 ед;

Toyota Yaris Cross - 15 951 ед;

Opel/Vauxhall Corsa - 15 545 ед.

Добавим, Tesla представила новые версии своих самых популярных моделей стоимостью менее 40 000 долларов, чтобы противодействовать потере льгот для электромобилей в США.