Tesla Model Y снова лидирует в Европе: сентябрьский топ-10 авто
В сентябре 2025 года Tesla Model Y вернула себе первое место в рейтинге новых автомобилей Европы (ЕС+Великобритания+ЕАСТ).
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укратопром".
Несмотря на лидерство, продажи Tesla Model Y в Европе снизились на 10,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Эксперты отмечают, что спрос на электромобили остается высоким, однако растет конкуренция среди гибридных и бюджетных моделей.
Топ-10 самых популярных моделей в сентябре 2025 года:
- Tesla Model Y - 25 938 ед;
- Renault Clio - 20 146 ед;
- Dacia Sandero - 19 200 ед;
- Volkswagen T-Roc - 18 652 ед;
- Volkswagen Golf - 18 256 ед;
- Volkswagen Tiguan - 18 052 ед;
- Kia Sportage - 16 989 ед;
- Ford Puma - 16 758 ед;
- Toyota Yaris Cross - 15 951 ед;
- Opel/Vauxhall Corsa - 15 545 ед.
Добавим, Tesla представила новые версии своих самых популярных моделей стоимостью менее 40 000 долларов, чтобы противодействовать потере льгот для электромобилей в США.