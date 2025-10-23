Tesla сообщила о падении прибыли из-за затрат на искусственный интеллект и пошлины США

Автопроизводитель Tesla сообщил о падении прибыли более чем на четверть, поскольку рост расходов от тарифов США, потеря доходов от продаж квот на выбросы и значительные инвестиции в искусственный интеллект и робототехнику снизили ее доходность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

За третий квартал компания зафиксировала скорректированную чистую прибыль в 1,8 млрд долларов, что на 29% меньше, чем в прошлом, и ниже ожидаемых 1,9 млрд долларов.

Несмотря на это, выручка выросла на 12% до 28,1 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков в 26,6 млрд долларов. Операционная рентабельность при этом сократилась почти вдвое - до 5,8% с 10,8% годом ранее. Послебиржевые торги по акциям Tesla показали падение примерно на 3,5%.

Финансовый директор Вайбхав Танеджа отметил, что тарифы США стоили компании более 400 млн. долларов за квартал. Повышение затрат связано с более дорогими поставками компонентов из-за глобальных торговых конфликтов и влияния на поставки с заводов Tesla во всем мире.

К падению прибыли также привели изменения в схемах торговли бросовыми квотами: доход от этого сегмента упал на 44% до 417 млн долларов после того, как правительство США снизило штрафы за несоблюдение стандартов выбросов до нуля.

Несмотря на это, Tesla надеется возобновить продажи благодаря обновленной версии Model Y и более дешевой упрощенной модели, а также росту подразделения производства и хранения энергии, которое принесло рекордные 3,4 млрд долларов выручки (+44%).

Доходы от услуг, включая программное обеспечение для "полностью автономного управления" и сетью зарядных станций, выросли на 25% до 3,5 млрд долларов.

Расходы Tesla на сделки увеличились на 50% до 3,4 млрд долларов, частично из-за приобретения передовых чипов Nvidia для AI-проектов, автономного вождения, запуска роботакси и создания человекоподобных роботов. В Gigafactory в Остине установлено 81 000 графических процессоров Nvidia H100 для центра обработки данных Cortex.

Танеджа прогнозирует значительный рост капитальных расходов в 2026 году около 9 млрд долларов, а также продолжение увеличения расходов на персонал в борьбе за специалистов по искусственному интеллекту в Кремниевой долине.

Отметим, что в августе доля Tesla составила 38% от общего объема продаж электромобилей в США, что является самым низким показателем с октября 2017 года. Компания, ранее контролировавшая более 80% рынка, теперь сталкивается с жесткой конкуренцией.