Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Tesla сообщила о падении прибыли из-за затрат на искусственный интеллект и пошлины США

tesla
Доходность Tesla резко упала из-за новых расходов / Depositphotos

Автопроизводитель Tesla сообщил о падении прибыли более чем на четверть, поскольку рост расходов от тарифов США, потеря доходов от продаж квот на выбросы и значительные инвестиции в искусственный интеллект и робототехнику снизили ее доходность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

За третий квартал компания зафиксировала скорректированную чистую прибыль в 1,8 млрд долларов, что на 29% меньше, чем в прошлом, и ниже ожидаемых 1,9 млрд долларов.

Несмотря на это, выручка выросла на 12% до 28,1 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков в 26,6 млрд долларов. Операционная рентабельность при этом сократилась почти вдвое - до 5,8% с 10,8% годом ранее. Послебиржевые торги по акциям Tesla показали падение примерно на 3,5%.

Финансовый директор Вайбхав Танеджа отметил, что тарифы США стоили компании более 400 млн. долларов за квартал. Повышение затрат связано с более дорогими поставками компонентов из-за глобальных торговых конфликтов и влияния на поставки с заводов Tesla во всем мире.

К падению прибыли также привели изменения в схемах торговли бросовыми квотами: доход от этого сегмента упал на 44% до 417 млн долларов после того, как правительство США снизило штрафы за несоблюдение стандартов выбросов до нуля.

Несмотря на это, Tesla надеется возобновить продажи благодаря обновленной версии Model Y и более дешевой упрощенной модели, а также росту подразделения производства и хранения энергии, которое принесло рекордные 3,4 млрд долларов выручки (+44%).

Доходы от услуг, включая программное обеспечение для "полностью автономного управления" и сетью зарядных станций, выросли на 25% до 3,5 млрд долларов.

Расходы Tesla на сделки увеличились на 50% до 3,4 млрд долларов, частично из-за приобретения передовых чипов Nvidia для AI-проектов, автономного вождения, запуска роботакси и создания человекоподобных роботов. В Gigafactory в Остине установлено 81 000 графических процессоров Nvidia H100 для центра обработки данных Cortex.

Танеджа прогнозирует значительный рост капитальных расходов в 2026 году около 9 млрд долларов, а также продолжение увеличения расходов на персонал в борьбе за специалистов по искусственному интеллекту в Кремниевой долине.

Отметим, что в августе доля Tesla составила 38% от общего объема продаж электромобилей в США, что является самым низким показателем с октября 2017 года. Компания, ранее контролировавшая более 80% рынка, теперь сталкивается с жесткой конкуренцией.

Автор:
Татьяна Гойденко