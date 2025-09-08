Доля Tesla на авторынке в США упала почти до восьмилетнего минимума: какие причины

Автогигант Илона Маска теряет свои позиции. В августе доля Tesla составила 38% общего объема продаж электромобилей в США, что является самым низким показателем с октября 2017 года. Компания, ранее контролировавшая более 80% рынка, теперь сталкивается с жесткой конкуренцией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным аналитической фирмы Cox Automotive, снижение продаж Tesla связано не только с усилением конкуренции, но и с ростом популярности электромобилей от других производителей, предлагающих покупателям более привлекательные модели и более выгодные предложения.

Специалисты рынка отмечают, что падение доли Tesla происходит на фоне ее стратегического фокуса на роботокси и гуманоидных работах, вместо выпуска более доступных моделей электромобилей. Эта ставка лежит в основе триллионной оценки компании, однако текущий автомобильный бизнес продолжает являться главным источником прибыли. В то же время, последняя новая модель, пикап Cybertruck, не повторила успеха Model 3 и Model Y, а обновленная Model Y не оправдала ожиданий. Отсутствие новых продуктов неизбежно приводит к понижению доли рынка.

Конкуренты, такие как Hyundai, Honda, Kia и Toyota, активно внедряют более агрессивные маркетинговые стратегии, предлагая более значительные стимулы и налоговые льготы. Потенциальные покупатели электромобилей получают ряд предложений от разных дилеров, в том числе без первоначального взноса и процентных ставок.

Специалисты предполагают, что рост продаж электромобилей в США, вероятно, замедлится в сентябре, когда истек срок действия федеральных налоговых льгот. Это создаст дополнительное финансовое давление на всех производителей, включая Tesla.

Напомним, представители Tesla продолжают стремительно снижаться на крупнейших европейских рынках электромобилей. Это привело к значительной потере доли рынка для компании, несмотря на общий рост спроса на электрокары в регионе. Наибольшее падение зафиксировано в Швеции, Бельгии и Франции.