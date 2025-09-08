Частка Tesla на авторинку в США впала майже до восьмирічного мінімуму: які причини

Автогігант Ілона Маска втрачає свої позиції. У серпні частка Tesla становила 38% від загального обсягу продажів електромобілів у США, що є найнижчим показником з жовтня 2017 року. Компанія, яка раніше контролювала понад 80% ринку, тепер стикається з жорсткою конкуренцією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними аналітичної фірми Cox Automotive, зниження продажів Tesla пов'язане не тільки з посиленням конкуренції, а й із зростанням популярності електромобілів від інших виробників, які пропонують покупцям привабливіші моделі та вигідніші пропозиції.

Фахівці ринку зазначають, що падіння частки Tesla відбувається на тлі її стратегічного фокуса на роботаксі та гуманоїдних роботах, замість випуску доступніших моделей електромобілів. Ця ставка лежить в основі трильйонної оцінки компанії, однак поточний автомобільний бізнес продовжує бути головним джерелом прибутку. Водночас остання нова модель, пікап Cybertruck, не повторила успіху Model 3 та Model Y, а оновлена Model Y не виправдала очікувань. Відсутність нових продуктів неминуче призводить до зниження частки ринку.

Конкуренти, такі як Hyundai, Honda, Kia та Toyota, активно впроваджують агресивніші маркетингові стратегії, пропонуючи значніші стимули та податкові пільги. Потенційні покупці електромобілів отримують низку пропозицій від різних дилерів, зокрема без початкового внеску та без відсоткових ставок.

Спеціалісти припускають, що зростання продажів електромобілів у США, ймовірно, сповільниться у вересні, коли закінчиться термін дії федеральних податкових пільг. Це створить додатковий фінансовий тиск на всіх виробників, включно з Tesla.

Нагадаємо, продажі Tesla продовжують стрімко знижуватися на найбільших європейських ринках електромобілів. Це призвело до значної втрати частки ринку для компанії, попри загальне зростання попиту на електрокари в регіоні. Найбільше падіння зафіксовано у Швеції, Бельгії та Франції.