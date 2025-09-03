Запланована подія 2

Продажі Tesla падають в Європі, попри загальне зростання попиту на електромобілі

Продажі Tesla продовжують стрімко знижуватися на найбільших європейських ринках електромобілів. Це призвело до значної втрати частки ринку для компанії, попри загальне зростання попиту на електрокари в регіоні. Найбільше падіння зафіксовано у Швеції, Бельгії та Франції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За даними Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини, у серпні реєстрація нових автомобілів Tesla знизилася на 39%, а за перші вісім місяців року — на 56%. Компанія також зафіксувала різке падіння продажів у Швеції (-84%), Бельгії (-61%), Франції (-47%) та Данії (-42%). Єдиним винятком стала Норвегія, де продажі Tesla, навпаки, зросли на 21% у серпні.

Це падіння є частиною загальносвітової тенденції для Tesla: за першу половину року поставки компанії впали на 13%, що може призвести до другого поспіль річного спаду. Хоча в США очікується зростання продажів через наближення закінчення терміну дії податкових пільг, ослаблення попиту в Європі та Китаї стримує загальне зростання.

Водночас, ринок електромобілів в Європі продовжує розвиватися. Наприклад, у Німеччині у серпні реєстрація електрокарів зросла на 46% у цілому по галузі. За перші сім місяців року продажі акумуляторних електромобілів по всій Європі збільшилися на 26%, тоді як продажі Tesla впали на 40%.

Нагадаємо, у липні продажі нових автомобілів у Європі зросли на 5,9%, оскільки стрибок у Німеччині переважив падіння у Великій Британії, Франції та Італії. Конкуренція між виробниками електромобілів посилюється. Китайський автогігант BYD вперше випередив Tesla за часткою ринку.

Тетяна Ковальчук