Продажі автомобілів у Європі відновили зростання, BYD впевнено випереджає Tesla

Продажі нових автомобілів у Європі зросли на 5,9% у липні, оскільки стрибок у Німеччині переважив падіння у Великій Британії, Франції та Італії. Конкуренція між виробниками електромобілів посилюється. Китайський автогігант BYD вперше випередив Tesla за часткою ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), минулого місяці продажі в країнах ЄС та Великій Британії зросли до 1,09 мільйона автомобілів.

Реєстрації у Volkswagen та Renault збільшилися на 11,6% та 8,8% відповідно у річному обчисленні. Реєстрації Tesla впали на 40,2%, скоротивши частку компанії на ринку до 0,8% з 1,4% рік тому. Продажі моделей китайського автогіганта BYD показали найвищий результат. Вони зросли на 225,3%, забезпечивши 1,2% ринку.

Загальний обсяг продажів автомобілів у ЄС зріс на 7,4%. Реєстрація акумуляторних електричних, гібридних електричних та гібридних автомобілів на підзарядці зросла на 39,1%, 56,9% та 14,3% відповідно, що разом становить 59,8% реєстрацій у блоці, порівняно з 51,1% у липні 2024 року.

Обсяг продажів у Німеччині зріс на 11,1%, у Великій Британії – на 5%, у Франції – на 7,7% та в Італії – на 5,1%. Іспанія, Польща та Австрія зафіксували зростання на 17,1%, 16,5% та 31,6% відповідно.

Як зазначають аналітики, липневе зростання продажів автомобілів у Європі стало найбільшим за останні 15 місяців. Споживачі відкинули побоювання щодо світової економіки та витрачали кошти на повністю електричні та гібридні моделі.

Найбільший стрибок у 52% спостерігався у реалізації гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі, оскільки покупці все частіше обирають моделі, що поєднують електромобілі з резервним двигуном внутрішнього згоряння. Продажі повністю електричних автомобілів зросли більш ніж на третину, що є найкращим результатом з січня.

Нагадаємо, за другий квартал року у Західній Європі зареєстровано рекордні 600 000 нових електрокарів. Це стало можливим завдяки появі на ринку доступніших моделей від таких виробників, як Renault та Stellantis, які привертають увагу приватних покупців.