У Європі зареєстрована рекордна кількість електромобілів: за останній квартал придбано 600 000 нових автівок

На європейських дорогах – справжній бум електромобілів. За другий квартал року у Західній Європі зареєстровано рекордні 600 000 нових електрокарів. Це стало можливим завдяки появі на ринку доступніших моделей від таких виробників, як Renault та Stellantis, які привертають увагу приватних покупців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The Guardian.

Як зазначають аналітики, довгий час основними клієнтами були корпоративні автопарки. Проте зараз електрокари стають привабливими і для звичайних водіїв, які раніше не могли дозволити собі таку покупку. Хоча електромобілі дорожчі за бензинові аналоги, їхня експлуатація значно дешевша, а нові, компактніші моделі роблять їх доступнішими для ширшого кола споживачів.

"Електромобілі вперше стають більш доступними та привабливими для приватних споживачів. Раніше це були лише корпоративні клієнти та водії службових автомобілів", - зазначив Маттіас Шмідт, автомобільний аналітик з Берліна.

Європейські автовиробники, такі як власник Citroën Stellantis і Renault, почали впроваджувати більш доступні моделі, щоб залучити потенційних покупців, чутливих до ціни, і знизити середній рівень викидів своїх автопарків відповідно до норм ЄС.

Також значно зростають продажі електромобілів китайського виробництва, зокрема від компанії BYD. Кожен десятий електрокар в Європі виготовлено в Китаї, а Велика Британія стала ключовим ринком для BYD. Очікується, що нові урядові програми субсидування у Франції та Великої Британії ще більше підігріють попит на "зелені" авто.

Однак у Великій Британії знижка до 10% буде доступна тільки для електрокарів і автомобілів вартістю менше 42 860 євро. Це означає, що ні Tesla, ціна яких починається приблизно з 46 335 євро, ні китайські автомобілі таких виробників, як BYD, можуть не отримати фінансової підтримки через свою вартість.

Нагадаємо, продажі нових електромобілів Tesla у Великій Британії минулого місяця впали майже на 60% до 987 одиниць порівняно з 2462 одиницями роком раніше. У Німеччині продажі електрокарів Ілона Маска знизилися до 1110 одиниць, що на 55,1% менше, ніж за той же період 2024 року.