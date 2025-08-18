В Европе зарегистрировано рекордное количество электромобилей: за последний квартал приобретено 600 000 новых авто

На европейских дорогах – настоящий бум электромобилей. За второй квартал года в Западной Европе зарегистрировано рекордные 600 000 новых электрокаров. Это стало возможным благодаря появлению на рынке более доступных моделей от таких производителей, как Renault и Stellantis, которые привлекают внимание частных покупателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The Guardian.

Как отмечают аналитики, долгое время основными клиентами являлись корпоративные автопарки. Однако сейчас электрокары становятся привлекательными и для обычных водителей, которые раньше не могли позволить себе такую покупку. Хотя электромобили дороже бензиновых аналогов, их эксплуатация значительно дешевле, а новые, более компактные модели делают их более доступными для более широкого круга потребителей.

"Электромобили впервые становятся более доступными и привлекательными для частных потребителей. Раньше это были только корпоративные клиенты и водители служебных автомобилей", – отметил Маттиас Шмидт, автомобильный аналитик из Берлина.

Европейские автопроизводители, такие как владелец Citroën Stellantis и Renault, начали внедрять более доступные модели, чтобы привлечь потенциальных покупателей, чувствительных к цене, и снизить средний уровень выбросов своих автопарков в соответствии с нормами ЕС.

Также значительно растут продажи электромобилей китайского производства, в частности компании BYD. Каждый десятый электрокар в Европе произведен в Китае, а Великобритания стала ключевым рынком для BYD. Ожидается, что новые правительственные программы субсидирования во Франции и Великобритании еще больше подогреют спрос на "зеленые" автомобили.

Однако в Великобритании скидка до 10% будет доступна только для электрокаров и автомобилей стоимостью менее 42 860 евро. Это означает, что ни Tesla, цена которых начинается примерно с 46 335 евро, ни китайские автомобили таких производителей, как BYD, могут не получить финансовую поддержку из-за своей стоимости.

Напомним, продажи новых электромобилей Tesla в Великобритании в прошлом месяце упали почти на 60% до 987 единиц по сравнению с 2462 единицами годом ранее. В Германии продажи электрокаров Илона Маска снизились до 1110 единиц, что на 55,1% меньше, чем за тот же период 2024 года.