Европейский банк инвестировал €3,4 млрд в энергетику Украины и планирует новые проекты к зиме

Энергетический сектор Украины остается одним из ключевых направлений финансирования Европейского банка реконструкции и развития. С начала полномасштабной войны банк уже инвестировал в украинскую энергетику около €3,4 млрд, а в рамках подготовки к следующей зиме планируется реализация проектов по увеличению генерационных мощностей примерно на 700 МВт.

Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, отметив, что приоритетом остаются решения, повышающие устойчивость энергосистемы в условиях военных рисков.

Речь идет, прежде всего, о развитии возобновляемой генерации, децентрализованных газовых мощностей и систем накопления энергии.

По ее словам, банк рассматривает эти направления как наиболее практичные для быстрого усиления энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном.

Отдельно ЕБРР разрабатывает проект децентрализованного газового теплоснабжения общей мощностью около 400 МВт. В то же время, банк подчеркивает значительный потенциал аккумуляторных систем, которые могут повысить стабильность энергоснабжения в пиковые периоды потребления и во время аварийных отключений.

Что касается ядерной энергетики, то в ЕБРР отмечают, что пока нет новых проектов в Украине в краткосрочной перспективе. Банк объясняет это вопросами управления в прошлые годы, однако не исключает участия в будущих инициативах, в частности, связанных с продлением срока эксплуатации атомных энергоблоков.

При этом развитие малых модульных реакторов банк рассматривает как долгосрочный тренд, пока находящийся на этапе высокостоимых пилотных проектов.

В целом с 2022 года ЕБРР открыл финансирование для Украины более чем на €9,7 млрд, значительная часть которого направлена на восстановление критической инфраструктуры и поддержание экономической устойчивости.

Отметим, Украина и ЕБРР готовят новые финансовые решения для поддержки энергетического сектора : в частности, кредит в размере 90 млн. евро для НЭК "Укрэнерго" и временное перераспределение 160 млн. евро на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.