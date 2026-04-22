ЕС и ЕБРР запускают программу кредитования бизнеса в Украине до €2,9 млрд

ЕС гарантирует кредиты для бизнеса в Украине на миллиарды евро / Depositphotos

Европейский Союз и ЕБРР подписали соглашения на €363 млн, что позволит привлечь до €2,9 млрд кредитов для украинских стартапов, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Поддержка бизнеса во время войны

Европейская комиссия подписала два гарантийных соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на общую сумму 363 млн евро для поддержки украинского бизнеса.

Благодаря этим гарантиям планируется привлечь до 2,9 млрд евро новых кредитов для стартапов, малого и среднего бизнеса, а также компаний со средней капитализацией.

Как пояснила еврокомиссар по расширению Марта Кос во время бизнес-саммита Украина-ЕС в Брюсселе, программа предусматривает новый механизм защиты бизнеса от военных рисков. В частности, гарантии ЕС будут покрывать убытки компаний, вызванные разрушениями из-за войны.

Особое внимание в рамках программы будут уделяться предприятиям, пострадавшим от боевых действий, а также уязвимым категориям малого и среднего бизнеса. Ожидается, что финансирование поможет восстановить уничтоженные активы, а также поддержит ветеранов и внутренне перемещенных лиц в развитии собственного дела.

Кроме того, предусмотрено финансирование для компаний, инвестирующих в энергетические проекты, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Инициативу также дополнят гранты и техническая помощь на сумму более 320 млн. евро.

Напомним, что Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявили о выделении нового пакета финансирования на сумму более 600 миллионов евро.

Автор:
Ольга Опенько