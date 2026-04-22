Украина получит €600 млн от ЕС и Европейского инвестбанка на срочные проекты восстановления

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявили о выделении нового пакета финансирования на сумму более 600 миллионов евро. Эти средства направлены на реализацию срочных проектов реконструкции, имеющих критическое значение для стабильной работы украинской экономики и обеспечения базовых потребностей населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Финансирование состоит из 450 миллионов евро, предоставляемых под гарантии Еврокомиссии для поддержки усилий по восстановлению, и 150 миллионов евро в виде грантов и технической помощи.

Вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер отметил: "Мы расширяем нашу поддержку, чтобы обеспечить конкретные инвестиции там, где они наиболее нужны – от энергетической безопасности до транспорта и жилья".

Средства будут использованы для модернизации транспортной системы, в частности, дорог и железных дорог, обновления энергосетей, повышения энергоэффективности жилых и общественных зданий, а также для поддержки образовательных учреждений.

Эта инициатива дополняет финансирование в размере 2 миллиардов евро, предоставленное Группе ЕИБ в 2025 году. Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул важность этой помощи: "Эти дополнительные гарантии ЕС имеют большое значение, особенно для поддержки проектов государственного сектора и восстановления критической инфраструктуры и энергетического сектора".

Денежные средства выделяются в рамках долгосрочной программы помощи, которая предусматривает мобилизацию государственных и частных инвестиций для Украины. Европейский инвестиционный банк работает в Украине с 2007 года и с 2022 года предоставил финансирование на сумму более 4 миллиардов евро для укрепления устойчивости и модернизации страны.

Финансирование проектов восстановления осуществляется в рамках "Инвестиционной программы для Украины", которая является частью более широкой инициативы ЕС Ukraine Facility.

Ранее сообщалось, что ЕИБ может принять участие в развитии пригородных железнодорожных перевозок в Украине. Речь идет о финансировании и обновлении подвижного состава, а также формировании будущей модели перевозок.