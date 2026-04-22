Україна отримає €600 млн від ЄС та Європейського інвестбанку на термінові проєкти відновлення

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосили про виділення нового пакета фінансування на суму понад 600 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на реалізацію термінових проєктів реконструкції, які мають критичне значення для стабільної роботи української економіки та забезпечення базових потреб населення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ЄК.

Фінансування складається з 450 мільйонів євро, що надаються під гарантії Єврокомісії для підтримки зусиль з відбудови, та 150 мільйонів євро у вигляді грантів і технічної допомоги.

Віце-президент ЄІБ Карл Нехаммер зазначив: "Ми розширюємо нашу підтримку, щоб забезпечити конкретні інвестиції там, де вони найбільше потрібні – від енергетичної безпеки до транспорту та житла".

Кошти будуть використані для модернізації транспортної системи, зокрема доріг і залізниць, оновлення енергомереж, підвищення енергоефективності житлових та громадських будівель, а також для підтримки освітніх установ.

Ця ініціатива доповнює фінансування у розмірі 2 мільярдів євро, надане Групі ЄІБ у 2025 році. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв підкреслив важливість цієї допомоги: "Ці додаткові гарантії ЄС мають велике значення, особливо для підтримки проєктів державного сектору та відновлення критичної інфраструктури й енергетичного сектору".

Кошти виділяються в рамках довгострокової програми допомоги, яка передбачає мобілізацію державних та приватних інвестицій для України. Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року і з 2022 року надав фінансування на суму понад 4 мільярди євро для зміцнення стійкості та модернізації країни.

Фінансування проєктів відновлення здійснюється у межах "Інвестиційної програми для України", що є частиною ширшої ініціативи ЄС Ukraine Facility.

