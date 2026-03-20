Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Модернізація приміських поїздів: Європейський інвестиційний банк готовий підтримати

укрзалізниця
ЄІБ може допомогти оновити приміські поїзди України / Укрзалізниця

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може долучитися до розвитку приміських залізничних перевезень в Україні. Мова йде про фінансування та оновлення рухомого складу, а також формування майбутньої моделі перевезень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста.

Європейський інвестиційний банк залишається одним із надійних партнерів України та важливою опорою у підтримці української залізниці, заявив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста.

За його словами, під час зустрічі обговорювали подальшу співпрацю та проєкти, для реалізації яких підтримка ЄІБ особливо важлива. "Розраховуємо на швидкі рішення щодо фінансування ініціатив, пов’язаних із розвитком, відновленням та належним утриманням інфраструктури", - пояснив посадовець.

Окремо обговорювали можливі моделі співпраці у сфері приміських перевезень. "Домовилися активізувати роботу над формуванням майбутньої моделі таких перевезень, включно з підходами до їх фінансування та оновлення рухомого складу", - додав Балеста.

Нагадаємо,у грудні 2025 року Мінрозвитку поділилося планами щодо модернізації залізничного транспорту на наступний рік. Проєкти охоплюють модернізацію, цифровізацію та євроінтеграцію. Серед них: механізм держзамовлення на пасажирські перевезення, будівництво євроколії, нові вагони та Wi-Fi у потягах.

Автор:
Ольга Опенько