"Укрзалізниця" надасть бізнесу більше даних про вантажні перевезення

АТ “Укрзалізниця” планує розширити обсяг інформації для бізнесу щодо організації перевезень вантажів, зокрема про затримки на станціях, маршрути до портів та ключові номенклатури вантажів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

УЗ підвищує прозорість для компаній

Представники УЗ обговорили з основними вантажовідправниками проблемні питання перевезень залізницею. Зокрема, піднімалося питання затримок вагонів на підходах до портів. Для вирішення цих проблем передбачено оцифрування процесів перевезення, що дозволить аналізувати швидкість руху вантажів по компаніях і маршрутах. Бізнес також попросив надавати дані про перевезення основних номенклатур - зернових і рудних вантажів.

Крім того, підприємці наполягали на доступі до інформації про станції та напрямки з ускладненим рухом поїздів через безпекову ситуацію. "Укрзалізниця" пообіцяла розглянути ці пропозиції.

Серед інших обговорених питань були списання вантажних вагонів після закінчення строку експлуатації, впровадження технічного регламенту з безпеки рухомого складу, допуск приватних локомотивів на колії загального користування та маршрутизація перевезень на тлі підвищення тарифів з 1 квітня.

Очільник Департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Володимир Іващенко підкреслив важливість конструктивного діалогу з бізнесом: "Ми працюватимемо над підвищенням прозорості та клієнтноорієнтованості, щоб ринок мав більше даних для самостійного аналізу та ухвалення рішень".

Нагадаємо, за підсумками січня та лютого 2026 року обсяги залізничних перевезень макухи і шротів на експорт сягнули майже 527 тис. т. Загальний показник експорту за два місяці поточного року виявився на 17,9% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.