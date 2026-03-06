З початку року залізницею експортовано понад пів мільйона тонн макухи і шротів

За підсумками січня та лютого 2026 року обсяги залізничних перевезень макухи і шротів на експорт сягнули майже 527 тис. т. Загальний показник експорту за два місяці поточного року виявився на 17,9% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Динаміка перевезень

У лютому залізницею було транспортовано 244,1 тис. т макухи і шротів.

Попри те, що цей результат на 13,6% нижчий за січневий, він продемонстрував зростання на 13,4% відносно лютого минулого року.

У структурі логістики спостерігається чіткий пріоритет сухопутних шляхів: 75% продукції було спрямовано до прикордонних переходів, тоді як на морські порти припало лише 25% від загального обсягу.

Експорт олії

Демонструє зростання й експортне перевезення олії. Так, у лютому показник становив 145,6 тис. т. Він на 26% перевищив обсяг січня, а на 9,8% — обсяг лютого торік.

У січні–лютому перевезено на експорт 262 тис. т олії. Порівняно з відповідним періодом торік показник нижчий на 3,3%.

Наприкінці 2025 року експорт олії залізницею переорієнтувався на сухопутні переходи. Зокрема, частка у січні–лютому 2026 року сягнула рекордних 63–64%.

Нагадаємо, експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.